De siste årene har Sør-Varanger Turlag merket at det finnes noen ivrige stimerkere i kommunen. De tar med seg maling på tur og tegner opp den velkjente T-en der det måtte passe, uten å ha snakket med grunneier eller turlaget på forhånd.

Markeringene gjøres nok i beste hensikt, men de skaper trøbbel for turlaget, sier leder Marie Jakola Sommernes.

– De røde T-ene er jo DNT sin merking, og da er det vi som blir ansvarlig for disse turene.

Hun forklarer at turlagene hvert år følger opp stiene de markerer ved å male over dårlige merker og opprettholde stiene.

Marie Sommernes påpeker at det er turlaget som får tyn for falske T-er. Foto: Marie Jakola Sommernes

Turlaget har fått flere klager fra turgåere på at det er dårlig merket på stier der den offisielle malerkosten aldri har vært nær.

I Sør-Varanger er det flere kjente turmål som er feilmerket. Det siste tilskuddet er stien opp til den populære Ketilvarden.

– Der var det ikke helt riktig rødfarge heller. De falske T-ene er oransje.

Den ulovlige malingen har pågått i noen år. Nå reagerer turlaget. Gjennom et innlegg i sosiale medier håper de å opplyse ivrige stimerkere.

Denne T-en er etter forskriftene, men det er noen som ikke er det. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

– Dårlig merking er farlig

Avdelingsleder for natur og friluftsliv i Den Norske Turistforeningen (DNT), Anne-Mari Planke, forteller at feilmarkeringen i verste fall kan føre til farlige situasjoner.

– Hvis folk tar seg til rette og merker på en feil og uforsvarlig måte, kan det potensielt være livsfarlig. Dårlig merking er farlig.

Sommernes trekker også frem dette problemet.

– Det er vi som holdes ansvarlig om noe skjer. Når du ferdes på en sti merket med røde T-er, skal du vite at «her er det trygt å gå», at du ikke plutselig faller utenfor et stup. Det har vi ikke kontroll over dersom det er andre som bruker vår merking.

– Det skal merkes på en forsvarlig måte slik at det er en trygg rute frem til målet, sier Sommernes.

Det har også vært «vardebonanza» flere steder i landet de siste årene. Også det kan føre til farlige situasjoner.

Anne-Mari Planke, avdelingsleder for natur og friluft i DNT, er redd for at uforsvarlig merking i verste fall kan være livsfarlig. Foto: Julie Maske

Ikke bare-bare å markere sti

Det er flere ting man må tenke på før man skal markere en tur.

– Det er viktig at ingen merker en tursti uten at de har grunneierens tillatelse, sier Planke.

Marie Sommernes påpeker at det er viktig å unngå unødig slitasje i naturen.

Når man markerer en sti, blir det veldig fort slitasje i naturen, forklarer hun. Derfor må man legge stier på en slik måte at de gjør minst mulig skade. Sommernes trekker frem de populære perleturene som et eksempel på dette.

– Vi hadde en del nye perleturer i år. I starten av sesongen var det ikke sti der, og nå er det en veldig godt tråkket sti.

Sør-Varanger Turlag bruker deler av året på å opprettholde stiene, slik at det er trygt for alle å gå på tur. Foto: Marie Jakola Sommernes

Fint at folk vil ut på tur

Sør-Varanger Turlag har bestemt seg for at de ikke vil ta på seg ansvaret eller fjerne de feilmerkete T-ene.

– Hvis de som har merket turene, kommer til oss og sier at de vil ha en merket tur et sted, så kan vi gjøre det skikkelig ved å kontakte Finnmarkseiendommen. Så merker vi på nytt med riktig farge, sier Marie Sommernes.

– Det er fritt frem å komme med forslag til turer som bør merkes.