Ingen klare svar i amerikansk Ufo-rapport: – Finnes fortsatt ting som ikke kan forklares

Mange hevder at de har sett Ufo-er, eller uidentifiserte flyvende objekt. Mens noen tror de kan være bevis på utenomjordiske besøk, mener andre de skyldes synsbedrag, helt vanlige fly, satelitter eller værfenomener.

Likevel har ingen klart å komme med en fullstendig forklaring på fenomenet.

Få klare svar

Rapporten fra den amerikanske regjeringen som ble offentliggjort fredag konkluderer med at det ikke er noen tegn på at det som beskrives som uforklarlige eller uidentifiserte luftfenomener, kan være ufoer. Men kun ett av de 144 observasjonene, som er gjort mellom 2004 og 2021, kan forklares, heter det videre.

Det skal være snakk om en stor, punktert ballong. Resten av tilfellene er ikke kategorisert på grunn av manglende informasjon. Blant dem er tre filmede observasjoner, som forsvarsdepartementet har fjernet graderingen på og frigitt de siste årene. 18 av observasjonene i rapporten er av «uvanlige» bevegelsesmønstre i luften.

Tidligere Ufo-jeger Leif-Normann Solhaug fra Lofoten har vært spent på innholdet i rapporten.

I 30 år samlet og registrerte han folks observasjoner om uidentifiserte objekter på himmelen. Nå har han overlatt det flere kilo tunge arkivmaterialet sitt med 500 saker til myndighetene.

Han er ikke overrasket over innholdet.

– Det vi likevel kan håpe på er at dette er starten på en mer åpen linje fra amerikanske myndigheter. Dersom det amerikanske forsvaret løfter på sløret, vil kanskje andre komme etter. Også det norske Forsvaret sitter på saker, sier Solhaug.

Fanget på film av jagerflypiloter

Flere amerikanske jagerflypiloter og personell på amerikanske marinefartøy har siden 2017 stått fram og fortalt om merkelige observasjoner både på radar og med avanserte sensorsystemer fra fly.

Blant annet forteller vitner om farkoster uten vinger som kunne oppnå utrolige hastigheter som bryter med fysikkens lover slik vi kjenner dem, og som kunne operere både i ekstreme høyder og under vann.

En mulig forklaring er at pilotene traff på ny teknologi utviklet av rivaliserende nasjoner som Kina og Russland.

Mye tyder på at det er dette scenarioet som bekymrer amerikanske militærmyndigheter mest.

– Men det kommer neppe noen innrømmelser om dette. I det lengste vil de kanskje si at observasjonene ikke er militær aktivitet de har kjennskap til. Hvis de gjør det, har de egentlig sagt at vi har med fenomen som vi egentlig ikke har kontroll over. Vi kan jo håpe på det, sier Solhaug.

Tviler på at noen har vært her

Pål Brekke, som er seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter forteller at mange fikk vann på mølla da det kom fram at Pentagon fremdeles leter etter Ufo-er.

– Det er ikke overraskende at forsvaret i USA og i mange andre land er interessert i å finne ut hva slike objekter som man ikke kan forklare er. Av forsvarsmessige hensyn.

Selv tviler han på at det har vært noen her.

– Jan Teigens «Mil etter mil» som kom ut i 1978 den har jo da reist 43 lysår ut. Utenfor 43 lysår er det ingen i universet som har hørt Jan Teigen synge den, sier Pål Brekke ved Norsk Romsenter. Foto: Norsk Romsenter

– Det er vanskelig å se for seg at det har vært fremmede vesner som har vært innom jorda og besøkt oss. Det finnes det per i dag ikke et eneste bevis for. Det er snakk om noen grumsete og kornete bilder og videoer.

Han forteller at overvåkningen av atmosfæren er svært god.

– Vi kan overvåke ting ned til en golfball som kommer inn i atmosfæren. Så har vi avstandene til andre stjerner og planeter. Med vår teknologi må vi reise 160 000 år for å komme til nærmeste stjerne.

Alle radiobølger vi har sendt ut på jorden de er på vei ut i verdensrommet. Da innenfor 100 lysår så vil noen som har lett etter liv kunne ha hørt oss på jorden av det vi selv har sendt ut.

– Hvorfor tar ikke forskerne dette på alvor?

– Vi tar dette på alvor. Men det er veldig få astrofysikere som har sett disse tingene. Det er sjeldent at forskere som har god greie på himmelfenomener ser disse tingene. Det gjøres ofte av menigmann. Men i de aller fleste tilfeller blir man spurt om man kan se på bilder for eksempel. Det kan man i de fleste tilfeller forklare, men så er det en del ting man ikke kan forklare ennå.

Trump har en finger med i spillet

I desember signerte daværende president Donald Trump en krisepakke på 2,3 billioner dollar som skulle hjelpe et USA som var hardt rammet av koronaviruset. Den inneholdt også en anmodning til Forsvarsdepartementet om å offentliggjøre rapporten om UFO-spørsmålet.

Selv var ikke Trump spesielt opptatt av UFOer. Det var republikaneren Marco Rubio som fikk gjennomslag for kravet, mens han var leder av etteretningskomiteen i senatet. Dette skjedde etter at politikerne i komiteen hadde mottatt hemmeligstemplede orienteringer om uidentifiserte objekter observert av Forsvaret.

- For å være helt ærlig, hvis det er noe som kommer utenfra denne planeten, kan det faktisk være bedre enn at det er et teknologi utviklet av kineserne, russerne eller noen andre motstandere, sa Rubio til den amerikanske TV-stasjonen CBS i fjor.

Avsløringer i New York Times

I 2017 avslørte New York Times at USA fra 2007 til 2012 hadde brukt 22 millioner dollar på et hemmelig UFO-prosjekt, der målet var å kartlegge mulige trusler fra uidentifiserte objekter i luftrommet over USA.

Etter at flere militære videoopptak har lekket ut og de underlige observasjonene er blitt mer kjent, har også fenomenet skiftet navn. Det som før het et uidentifisert flygende objekt (ufo) heter nå uap – en forkortelse for unidentified aerial phenomena. Foto: US DOD

Dette var et såkalt «black program», som betyr at det ikke er offentlig og heller ikke gis innsyn til. Initiativet kom fra daværende senator Harry Reid, som var majoritetsleder for demokratene i senatet.

Programmet ble ledet av den tidligere etterretningsoffiseren Luis Elizondo, som i 2017 sa opp jobben i Pentagon, angivelig fordi han mente myndighetene ikke tok UFO-observasjonene på alvor.

Da New York Times kom med sin avsløring samme år var Elizondo en av hovedkildene. Han har tatt til orde for at fenomenet, hva det enn er, må studeres nærmere.

– Hvis rapportene i The New York Times er korrekte, er objektene som er observert mye mer avanserte enn noen teknologi på jorda som er kjent for etterretningstjenesten, skrev han på Twitter nylig.

Offentliggjorde videoer

New York Times og andre medier har publisert flere videoer filmet av amerikansk forsvarspersonell. I fjor slapp det amerikanske forsvarsdepartementet selv tre videoer på nett. Samtidig bekreftet de at objektene som ble filmet i 2004 og 2015 fremdeles er uidentifisert.

UFO-jeger Leif-Normann Solhaug tror ikke menneskeheten er klar for kjennskap til at vi kan ha med utenomjordiske skapninger å gjøre.

– Det er derfor ikke myndighetene vil si mer enn nødvendig. Slike opplysninger kan skade verdensøkonomien, religionstankegang og skape generell uro. En slik åpning må skje gradvis, slik at vi kan venne oss til tanken.