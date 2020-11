Ruben Yttergård Jenssen sikret Tromsø opprykket fra 1. divisjon ett minutt på overtid mot Raufoss.

Tromsøværingen satt et frispark fra 20 meter i krysset på Nammo stadion i Raufoss, og med det er laget tilbake i Eliteserien.

Jenssen: Føles ekstra godt med seier i år

– Jeg tenkte «her er det mulig å score» og så var det ingen som var så sugen på å ta det frisparket. Etter mye om og men så fikk jeg ta det. Da følte jeg meg overraskende rolig, sier Jenssen.



– Det er rørende. Det er et viktig øyeblikk for klubben og alle som er glad i TIL. Det er sterkt.

MÅLSCORER: Det var en fornøyd Ruben Yttergård Jenssen som snakket med pressen etter kampen. Foto: Gunnar Grindstein

Og at opprykket kom i år smakte ekstra godt.



– Med alt som har skjedd i 2020 så er det et år vi aldri kommer til å glemme. Da er det ekstra godt at vi klarer det målet vi hadde, å komme opp på første forsøk, sier Jenssen om opprykket til Eliteserien.

– Herregud for en lettelse!

Det var i desember i fjor at TIL rykket ned fra eliteserien og Gaute Helstrup tok over som ny trener etter Simo Valakari var ferdig.

Etter nedrykket har det vært en real oppvask på Alfheim og TIL har jobbet for å «finne seg selv». Målet har alltid vært tydelig: å komme tilbake i Eliteserien.

Søndag ettermiddag klarte de det.

– Herregud for en lettelse! Første 25 minuttene er fantastisk også scorer de og det blir bare «fight» etter det. Å klare det på overtid er helt sinnssykt, sier TIL-supporter Arne Johnsen som har tatt turen til Raufoss får å støtte «gutan».

– Det er så deilig! Åååhr! At de bare smalt den inn, jeg gleder meg sånn til å se det i reprise om og om igjen, sier kompisen Marius Helgaer.