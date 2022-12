Et reiselivsselskap som driver et ishotell i Tamokdalen i Troms har fått pålegg av Mattilsynet om å ikke ta i bruk store mengder is som er importert fra Finland.

Ifølge Mattilsynet er det frykt for at isblokkene kan inneholde potensielt smittsomme sykdommer, forteller avdelingssjef i Mattilsynet i Troms og Svalbard, Torkjell Andersen.

– Derfor har Mattilsynet fattet vedtak om at isblokkene enten må destrueres eller sendes tilbake til Nord-Finland, sier Andersen til NRK.

Is med spesielle egenskaper

Gjennom flere år har ishotellet i Tamokdalen i Troms vært et yndet mål for utenlandske turister.

Omgitt av is kan turistene både overnatte, spise middag og ta seg en drink i det spesielle hotellet. Til og med glassene er laget av is, står det å lese på nettsiden til selskapet Tromsø Ice Domes, som driver reiselivsanlegget i Tamokdalen.

Årets sesong ved ishotellet i Tamokdalen er så vidt i gang. Torsdag var 150 gjester innom hotellet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK Årets sesong ved ishotellet i Tamokdalen er så vidt i gang. Torsdag var 150 gjester innom hotellet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

I tillegg er rommene dekorert med vakre skulpturer, også de laget av is. Etter planen skulle skulpturene til vinterens hotellsesong skjæres ut av isblokker, hentet fra et vassdrag i Finland.

Daglig leder i Tromsø Ice Domes, Morten Pettersen, sier den finske isen har unike egenskaper.

– Den er hentet ut fra en sakteflytende elv, der isen er veldig klar, men samtidig har små luftbobler i seg. Når man så lager skulpturer og lyssetter dem, så blir utsmykkingen veldig fin, sier han.

Ilagt omsetningstilbud

I slutten av mars ble derfor 36 store isblokker skåret ut i elva Lainio nord for Rovaniemi, og sendt med bil til Norge. Her har de stått lagret i en frysecontainer, i påvente av minusgrader og ny sesong.

Men planene om finske isskulpturer ble etter hvert lagt på....is.

Det skjedde etter at Mattilsynet og Veterinærinstituttet koblet seg inn i saken. For hva om disse finske isblokkene inneholder sykdom?

Her står containeren med de finske isblokkene. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Ifølge Mattilsynet kommer nemlig isen fra et vassdrag i Finland med ukjent smittestatus.

Skrekkscenarioet er man får innført smittsomme fiskesykdommer som infeksiøs lakseanemi og Gyrodactylus salaris til vassdragene på norsk side.

Ishotellet ligger i samme område som vannskillet for Målselva og Nordkjoselva, som begge er lakseførende vassdrag.

– Man vil for enhver pris unngå at det kommer smittestoffer i disse vassdragene. Føre var-prinsippet trumfer derfor behovet som driverne av ishotellet har for isblokkene, sier Andersen.

Sender isen tilbake

I nesten ni måneder har isblokker stått i frysecontainer i Tamokdalen, i påvente av en endelig beslutning fra Mattilsynet.

Den kom i forrige uke: Isblokkene må destrueres eller sendes tilbake til Finland.

Driverne av ishotellet har kun delvis forståelse for innvendingene fra Mattilsynet.

Morten Pettersen, daglig leder Tromsø Ice Domes. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi skjønner at det er en promillemessig sjanse for at det er bakterier og virus i isen. Samtidig er vi såpass langt fra elva, at når isen smelter til våren, så vil vannet bli filtrert ned i bakken. Men Mattilsynet har nulltoleranse. Det må vi forholde oss til, sier Pettersen.

Nå jobber derfor selskapet med få solgt den importerte isen tilbake til Finland.

Ifølge Pettersen har man allerede flere kjøpere på hånda. I tillegg har jo isen også en historie nå, understreker han med et smil.

Som erstatning for den finske isen har Tromsø Ice Domes i stedet hentet is fra et vann i Storfjord. Denne isen har imidlertid ikke de samme kvalitetene som den finske isen, opplyser Pettersen.

Slik ser et av hotellrommene ut på ishotellet i Tamokdalen. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK Slik ser et av hotellrommene ut på ishotellet i Tamokdalen. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Hva har dette kostet dere?

– Huff, jeg vet ikke om jeg tør å si det. Bare kjøpet av den finske isen kostet over 100 000 kroner, sier Morten Pettersen.

– I tillegg har vi måttet legge ned enormt mange timer på å selv høste is og transportere den. Så det er snakk om noen hundre tusen kroner som har gått med.