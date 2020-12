Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er som medisin i mørketida. Det er den artigste tida på året når vi er her oppe og jobber.

Med meisel og ishakke i hendene står Lillian Hammari Opgård inne i det som skal bli en suite i ishotellet Sorrisniva i Alta.

Ut fra snømassene som utgjør veggen bak der senga skal stå, får hun kjærlighetsgudinnen Frøya til å stige fram.

Det er femte året Opgård er med på å smykke ut ishotellet. Men det kunne fort ha blitt annerledes.

90 prosent av gjestene kommer normalt sett nemlig fra utlandet, og det har koronapandemien satt en stopper for i år.

– Jeg var litt bekymret, sier Opgård, – men nå er vi jo i gang!

Dette er femte året kunstner Lillian Hammari Opgård er med på å smykke ut ishotellet i Alta. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Tar en sjanse i år

Når andre, mer ordinære, hoteller i Norge har vært nødt til å stenge dørene, kunne man kanskje tro at de som er nødt til å bygge opp hotellet fra bunnen av hvert år, ville tenkt at det ikke var verdt det i år.

– Vi vurderte lenge å la være, innrømmer daglig leder ved Sorrisniva Igloo Hotel, Tor Kjetil Wisløff, – men vi har valgt å stå på og gjøre det vi har gjort i alle år.

De er dermed godt i gang med å bygge sesongens hotell – det 22. i rekken. 2500 kvadratmeter skal det bli, til en prislapp på to millioner kroner.

Tonnevis med snø må freses rundt former for å få opp reisverket til ishotellet, som skal åpne like før jul. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Jeg må innrømme at vi tar en liten sjanse i år. Om vi går i pluss må jeg svare på når april kommer, ler Wisløff.

Han har troa på at når det blir mer åpent for å reise innenlands, så vil kanskje det norske markedet omfavne ishotellene.

– Jeg har ikke så veldig stor tro på nå i januar, men fra halve februar, mars og uti april, så tror jeg at vi får en del gjester, sier han.

For dem handler det også om å opprettholde tillit og synlighet i markedet – at de vil vise at de fortsatt er der når verden sakte, men sikkert begynner å åpne opp igjen.

Tor Kjetil Wisløff drevet Sorrisniva Igloo Hotel sammen med broren siden år 2000. Han kjører selv traktoren som freser snøen som skal bli til hotellet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Og Wisløff og co. er ikke alene om å tenke slik.

Har blitt en stolthet

Både i Kirkenes og i Tamokdalen utenfor Tromsø ligger det is- og snøhoteller som også velger å holde åpent denne vinteren.

– Ishotellet har blitt en stolthet for Tamokdalen, derfor er det viktig å fortsette, sier daglig leder i Tromsø Ice Domes, Eelke Emilia Christinesdotter.

I motsetning til Sorrisniva i Alta, velger de å bygge et betydelig mindre hotell i år, på bare 200 kvadratmeter, med fem soverom.

– Vi har valgt å bygge mindre for å minske kostnadene, men fortsatt kunne holde åpent.

Også for Christinesdotter er det i det norske markedet at håpet ligger.

– Jeg tenker dette er en god mulighet til å utforske sitt eget land. Det er mange sørfra som ikke har vært her, og dette er en perfekt påskudd til å se hva vi har å by på i nord.

Ishotellet i Tamokdalen sør for Tromsø, blir mindre denne sesongen, med kun fem soverom. Går alt etter planen åpner det i januar. Foto: David Jansson / Tromsø Ice Domes

Ikke noe «juba, juba»

I Kirkenes var det enkelt å beslutte å holde snøhotellet åpent i vinter – det står der nemlig året rundt.

– Vi hadde nok ikke bygget snøhotellet normalt sett, men i og med at det allerede er der, så holder vi åpent, sier daglig leder ved Snowhotel Kirkenes, Øyvind Sollie.

Han forteller at de tilrettelegger spesielt for lokalbefolkningen, med rabatterte priser.

– Vi har budsjettert med 10 prosent av normal omsetning, så det vil ikke bli noe «juba, juba», men i og med at vi ikke får ytterligere kostnader ved å ha hotellet åpent, så vil ethvert besøk hjelpe på.

Siden 2019 har snøhotellet i Kirkenes stått året rundt. Denne vinteren håper de å få enda mer besøk av lokale gjester. Foto: Nicloás Vera-Ortiz / Snowhotel Kirkenes

Selv om de ikke hadde tatt seg råda til å bygge et snøhotell fra bunnen, mener Sollie likevel at det er veldig tøft at andre gjør det.

– Det ligger en strategi bak der, i det at de vil være i markedet, og det er nok lurt.

Vil tjene på sikt

Dette mener også dosent ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved Universitetet i Tromsø, Kristen Albert Ellingsen.

– Umiddelbart synes jeg dette er veldig bra. Det er viktig at man ikke slapper av på synligheten, for det kommer jo en tid når ting blir bedre. Da ønsker man å være fremst i bevisstheten til folk, sier han.

– Derfor er det viktig å være til stede kontinuerlig – at man er på høgget og fronter det man har å tilby.

Ellingsen legger ikke skjul på at sesongen nok kommer til å bli tøff for bedriftene, men han tror de vil få igjen pengene de investerer på sikt.

– Jeg tror at kostnadene ved å ikke være til stede i bevisstheten til turistene er mye, mye større. Også regner jeg så klart med at de har gjort sine risikokalkyler.

Reiselivseksperten tror turistene vil komme tilbake til is- og snøhotellene, som Sorrisniva i Alta, så snart koronapandemien er over. Foto: Marte Lindi

Snø som krem

Tor Kjetil Wisløff ved ishotellet i Alta understreker at de ikke hadde gjort dette om de ikke hadde tålt å gå litt i minus denne sesongen. De har vært heldige med stor omsetning og god økonomi gjennom årene.

– I dag går det greit med Sorrisniva, og derfor tør vi å gjøre det vi gjør. Vi har en god såle å stå på, og noen mennesker vil det jo komme i vinter uansett, sier han.

Om det blir mange eller få gjester, vil bare tiden vise, men Lillian Hammari Opgård er i alle fall sikker på at hun ikke forgjeves meisler kunstverk ut av snøen.

– Selvfølgelig skal det komme gjester. Ellers tror jeg ikke jeg hadde giddet å stå her, ler hun, mens hun stryker over omrisset til kjærlighetsgudinnen Frøya.

– Snøen er som krem i år. Dette blir bra, smiler hun, og ler videre:

– Så lenge jeg ikke hakker feil!