– Vi har fått bekreftet fra redningshelikopter at tre personer er gjort rede for, gravd ut av skredet. Skadeomfanget er ikke kjent, men de er alle ved bevissthet og de løftes nå ut av skredområdet, opplyser operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NRK.

Ifølge Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø ankom en person sykehuset rundt kl 13. De to andre som ble tatt av skredet hadde ikke behov for behandling på sykehus.

De tre var opprinnelig et turfølge på åtte som var på vei opp fjellet Kvænan på ski. Kvænan ligger på det sørlige Senja, og er et svært populært område for toppturer.

På vei oppover ble tre i turfølget tatt av et snøskred. Lenger nede i terrenget så en person skredet på avstand og ringte inn og meldte fra til nødetatene.

BRATT: Fjellet Kvænan, der skredet gikk, beskrives som å ha mye bratt terreng. Nøyaktig hvor skikjørerne har ble tatt av skredet vites foreløpig ikke. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11.33 og redningshelikopter var på stedet like etter klokken 12, opplyser Meyer.

Umiddelbart etter skredet hadde gått, begynte resten av turfølget å lete etter turkameratene.

– De resterende graver nå etter de som er savnet. Vi er i området med helikopterressurrser og forsøker å få oversikt, sa Meyer til NRK tidligere i ettermiddag.

Røde Kors rykker ut med sju personer får NRK opplyst. Tre frivillige lavinehundeekvipasjer fra Norske redningshunder er også på vei.

Kart som viser hvor skredet ble utløst.

Betydelig skredfare i området

Ifølge varslingsportalen Varsom er det betydelig skredfare i området (nivå tre av fem).

Flere steder har snøen et svakt lag som kan «ryke» og føre til det fagfolkene omtaler som flakskred.

Det er også betydelig mengder nysnø i området. Der denne har samlet seg, kombinertt med mildvær, utgjør dette også en betydelig snøskredfare.