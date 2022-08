Ina Holst-Pedersen Kvam, forskar ved Seksjon for sjømakt og leiarskap ved FHS/Sjøkrigsskolen

– Russisk maritim gråsonekrigføring i nord er inga hypotetisk problemstilling, men ein reell trussel. Mesteparten av vår kritiske, nasjonale infrastruktur som samfunnet avheng av er langs kysten, og utgjer i praksis Noregs akilleshæl. Denne manglar i tillegg eit tverrsektorielt beredskapsregime og tilstrekkeleg totalforsvar. Kombinasjonen er ein gåvepakke for alle aktørar som vil oss vondt, og det veit Kreml. På vegner av det russiske forsvaret og medan norske avgjerdstakarar ser ein annan veg, får slike trålarar altså kartleggje alle sårbarheitene som høyrer med, og i prosessen opparbeide seg avgjerande fordeler for ein verstefallseskalering av Ukraina-konflikten. Det har sin pris å vere føre var, men kostnaden av etterpåklokskap vil i dette tilfellet vere langt større.

Arild Hermstad, MDG

– Russland har tidlegare vist at dei er villige til å bruke sivile for å fremje eigne forsvars- og tryggingspolitiske interesser. Eg er delar derfor frykta for at Russland kan bruke fartøy for spionasje. Vi støttar eit totalforbod for fartøy i norske hamner, utan unntak. Vi må vise Russland at krigføringa i Ukraina er heilt uakseptabel, og derfor må vi bruke alle dei verkemidla vi kan for å yte motstand. Denne krigen har forferdelege menneskelege kostnader for Ukraina og rammar heile Europa. Det er på tide at vi lyttar til dei når dei ber oss innstendig om å stengje alle russiske fartøy ute frå norske hamner.

Ola Elvestuen, Venstre

– Så lenge russiske fiskefartøy har tilgang til norske hamner vil det bli utnytta av russiske styresmakter. Oligarkar styrer og eig dei russiske fiskeria i Barentshavet, og det finst ingen oligark i Russland som ikkje er fullstendig kontrollert av Putin. Med opne hamner er vi derfor med på å leggje til rette for finansiering av den russiske krigføringa i Ukraina. Norske hamner må stengjast for russiske fiskefartøy no.

Fiskeribladet

– For oss er det uforståeleg at russiske fiskebåtar framleis skal få lande fisk i Noreg. Russarane har tradisjonelt landet rundt 100.000 tonn kvitfisk i Noreg. Av dette går cirka ti prosent til norsk industri. Resten går via fryselager ut i verda. Det vil seie at både norske fryselager og internasjonale spedisjonsfirma tener godt på russartorsken. I tillegg gir Noreg no dei store russiske fiskerioligarkane ei handsrekking.

Johannes Sivertsen, formann i Norsk Losforbund

– Det er utskrive 257 russiske farleisbevis langs norskekysten slik at russiske kapteinar kan segle fritt utan norsk lós om bord, vi er av den oppfatninga at desse burde vore inndrege