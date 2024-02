Truet barna til den drapstiltalte: – Da svartner det bare for meg

– Det sentrale ved denne saken er straffutmålingen. Det er omstendigheter ved drapet som må belyses, men i all hovedsak er man enig om hva som har skjedd og skal legges til grunn, sa aktor Kirsti Jullum Jensen under rettssaken.

På tirsdag erkjente mannen i 30-årene, som står tiltalt for drapet på Marcus Unsal, seg skyldig i alle tiltalepunkter i retten.

Han erkjente seg skyldig for både drap og narkotikaforbrytelser.

Rettssaken i Indre og Østre Finnmark tingrett ble utsatt noen timer på grunn av at en meddommer hadde uteblitt.

– Det er noen omstendigheter rundt dette drapet som gjør at det er ekstra alvorlig, sa statsadvokat Kirsti Jullum Jensen til NRK på torsdag.

Dette er åstedet for drapet i Tana i juni 2023. Foto: Politiet i Finnmark

Tirsdag startet rettssaken hvor en mann står tiltalt for drap med en spikerpistol i Tana i Finnmark.

Ifølge tiltalen ble avdøde skutt 20 ganger med en spikerpistol.

11 av de ni centimeter lange spikerne traff Unsal i hodet, mens resten traff han i brystet og i ryggen.

I rettssaken kom det fram at tiltalte hadde brukt en Milwaukee M18 FFN 34 da han drepte Marcus Unsal.

Marcus Unsal var på ferie i Tana. Han ble meldt savnet av familie, og det tok ti dager før han ble funnet. Foto: privat

Truet barna til tiltalte

Tiltalte fortalte i sin forklaring i retten om flere leveranser av narkotika som han har solgt fir den avdøde, men han hadde flere ganger vært for sen med betalingen.

I bilen ved drapsstedet diskuterte de en ny leveranse av narkotika.

– Da sier han: Greit, jeg skulle få den siste leveransen. Men denne gangen har han ikke like god tålmodighet. Han sier at hvis jeg ikke kommer på dagen når han ringer meg neste gang, kommer han og skjærer ungene mine opp i skiver. Da svartner det bare for meg.

Da brukte han spikerpistolen som lå i bilen, som tiltalte og samboeren hadde brukt da de byttet ut ytterdøra noen dager tidligere.

– Når jeg kommer til meg selv, ligger Marcus der på bakken ved siden av bilen min.

Da tenkte jeg: Hva i helvete er det jeg har gjort nå?

Anja Karin Hellander er forsvareren til den tiltalte i drapssaken i Tana, som går i Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø. Foto: Knut-Sverre Horn

Kjente avdøde fra før

Den tiltalte tobarnsfaren fortalte i retten at problemene tårnet seg opp for ham. Han var sykmeldt i lange perioder, var i ferd med å pusse opp barndomshjemmet samtidig som han også leide en leilighet for seg og familien.

Tiltalte hadde fått diagnosen ADHD og ble ifølge sin forklaring kraftig overmedisinert, slik at han sov bare et par timer hver natt.

Da Nav kom frem til at han hadde fått utbetalt langt mer enn han hadde krav på, ble pengeproblemene akutte. Det var da han tok han kontakt med Marcus Unsal, som han gikk sammen med på skole i svenske Övertorneå. Han tilbød seg å selge narkotika for ham.

Den førsteleveransen var høsten 2022.

Har ikke vært fengslet tidligere

Forsvarer Anja Karin Hellander sa at tiltalte er svært preget, og at det kunne bli nødvendig å lese opp tidligere forklaringer om forhold han nå ikke klarer å huske.

Hun understreket at han ikke hadde noen voldshistorikk fra før. Han er straffet for brudd på veitrafikkloven og legemiddelloven, men har ikke sittet i fengsel.

Hellander ville også forberede drapsofferets mor, som var til stede i retten, på at det kunne bli vondt å høre forklaringen.

– Han prøver på ingen måte å flytte ansvaret over på offeret. Hvis man føler at ting blir negativt ladet, er det ikke ment som noe mer fra hans side enn et forsøk på å belyse saken.

Funnet i terrenget

Det var sist sommer at Marcus Unsal ble meldt savnet i bygda Rustefjelbma.

Ti dager senere ble han funnet flere kilometer unna, ved Smalfjordvann. Liket lå ute i terrenget på en avsidesliggende grusvei.

Saken går over tre dager i Indre og Østre Finnmark tingrett. I fjor sommer ble Marcus Unsal funnet død med flere spikerskudd i hodet og overkropp i Tana, etter å ha vært savnet i ti dager.

Tiltalte var med på leteaksjonen etter offeret sammen med venner.

Det var denne typen spiker som ble brukt da Marcus Unsal ble drept. Foto: Politiet i Finnmark

Gruet seg til rettssaken

Den tiltalte har innrømmet å ha utført drapet på Unsal, og har bistått politiet i etterforskningen.

Det mest interessante spørsmålet i rettssalen blir derfor hvilke type straff påtalemyndigheten mener den tiltalte bør få.

– Tiltalte har over lang tid erkjent straffskyld, så det er avklart at det er i all hovedsak straffeutmålingsspørsmålet som blir det aktuelle, sier Jullum Jensen.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen sier at rettssaken hovedsakelig vil handle om å fastsette den konkrete straffen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Den tiltalte er klar over at det trolig er mange år i fengsel som nå venter han, sier forsvarer Anja Karin Hellander.

– Å møte i retten er noe han gruer seg til. Drapet er noe han angrer, og føler samvittighet over.

Bistandsadvokat Heidi Marie Harto Reisvang sier at situasjonen ikke har vært lett for de etterlatte.

– De synes naturligvis at saken er veldig vanskelig. De har hatt det tungt siden drapet skjedde, og ikke minst siden avdøde forsvant.

Bistandsadvokat Heidi Marie Harto Reisvang sier at familien ser frem til å legge rettssaken bak seg. Foto: Frank Nygård / NRK

Tilregnelig i øyeblikket

Rettspsykiatriske vurderinger som er gjort av den tiltalte, beskriver mannen som tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Ifølge forsvareren er det flere av vitnene som stiller seg undrende til at tiltalte kan ha gjort noe slikt.

– Tiltalte har heller ikke noe forhistorie i tilknytning til vold, sier Hellander.

Harto Reisvang sier at de pårørende ser ikke fram til rettssaken.

– Men de ser likevel frem til å legge denne delen av saken bak seg.