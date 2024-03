Dømt til 14 års fengsel for spikerpistol-drapet i Tana

Aktor Kirsti Jullum Jensen fikk fullt medhold i sin påstand om 14 års fengsel for drapet, som hun omtalte som «torturlignende».

Dommen ble gjort kjent for drapsmannen i et rettsmøte i dag. iFinnmark var først med å omtale dommen.

Straffen inkluderer også salg av narkotika. Drapsmannen hadde samboeren ved sin side da han fikk dommen opplest.

20 skudd fra denne spikerpistolen traff Marcus Unsal i hodet og kroppen. Foto: Politiet i Finnmark

– Han har tatt to ukers betenkningstid, sier forsvarer Anja K. Hellander. Hun vil ikke si noe om hvor sannsynlig det er at de vil anke.

– Vi må lese dommen og la det synke litt inn, sier Hellander. Hun vil vurdere hvordan retten har lagt vekt på de skjerpende og formildende omstendighetene.

Hun mener det var riktig av retten å konkludere med at drapsmannen hadde et såkalt sannsynlighetsforsett. Det betyr at det ikke er bevist at han hadde et klart formål om å drepe. Han har likevel bevisst gjort en handling som sannsynligvis ville ende med at Unsal døde.

Narkokrangel

Marcus Unsal ble meldt savnet 16. juni i fjor. Drapsmannen var med i letingen etter ham, før han etter hvert ble mistenkt for å medvirke til forsvinningen.

Falske spor som drapsmannen selv la ut, fikk politiet til å mistenke at det var flere bak ugjerningen. Etter hvert ble det klart at han var alene om drapet.

24. juli meldte politiet at han hadde innrømmet drapet.

Det var krangel om et parti med narkotika som utløste drapet, forklarte 30-åringen i retten.

Han sa at det svartnet for ham da Unsal truet med å drepe barna hans på bestialsk vis hvis han ikke var tidlig ute med oppgjøret for det siste partiet.

Drapsmannen har aldri tidligere vært i politiets søkelys for vold. I retten ble han beskrevet av både samboeren og søsteren som en snill og hjelpsom mann som nærmest aldri ble sint.