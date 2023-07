– Jeg kan bekrefte at miljøet vi jobber opp mot er kjent for politiet, for narkotikakriminalitet.

Det sier politiadvokat Anja Indbjør i politiet i Finnmark til NRK.

17. juni ble en mann meldt savnet i Rustefjelbma i Tana. Lørdag 24. juni meldte politiet at en mann i 20-årene ble siktet og varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker i forbindelse med forsvinningen.

To dager senere ble det funnet en død person noen kilometer fra stedet savnede sist ble sett. Deretter går det noen dager før politiet bekreftet at savnede og den døde personen er den samme.

Politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør sier de fremdeles ønsker å høre fra folk som kan ha sett noe da en mann ble savnet og senere funnet drept i Tana. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Politiet har tidligere fortalt at den avdøde og siktede kjente hverandre fra før av. Nå kan politiet fortelle at den siktede var med for å lete etter den savnede før han ble funnet død.

– Siktede var med i søk, bekrefter Indbjør i politiet.

Personen som sitter i varetekt er siktet for grov kroppsskade med døden til følge og medvirkning til det, samt falsk forklaring.

Han tar fullstendig avstand fra siktelsen.

Krevende etterforskning

Politiet går nå gjennom alle spor og detaljer i saken, i tillegg til det de har beslaglagt fra den siktede 20-åringen.

– Mye av det som skjer nå er gjennomgang av elektroniske spor, DNA- spor, gjennomgang av beslag og avhør av vitner. Dette er krevende arbeid og som tar tid, forklarer Indbjør i politiet.

Foreløpig vil politiet være tilbakeholdne med informasjon i saken for å ikke skade arbeidet med å finne ut hva som egentlig skjedde med avdøde Marcus Unsal.

– Det er en krevende etterforskning.

Politiet i Tana bekreftet at det var den savnede Marcus Unsal som ble funnet død ved Smalfjordvann i Tana kommune. Han ble først meldt savnet den 17. juni. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Kan ikke utelukke flere gjerningspersoner

Fremdeles er det flere uavklarte spørsmål i drapsetterforskningen.

– Vi har fortsatt et stort etterforskningsteam som jobber dag og kveld, sier politiadvokat Indbjør.

Arbeidet går nå på å ta avhør og gjøre nye søk og beslag, forteller hun.

– Og det vurderes fortløpende nye etterforskningsskritt.

Natt til fredag 17. juni ble Marcus Unsal meldt savnet i Tana. Han ble sist sett i Rustefjelbma-området. En uke etter ble han funnet død. Foto: privat

De utelukker ikke at det kan være flere involverte i saken.

– Det er avhørt et femtitalls vitner i saken, men vi jobber fortsatt bredt og har ikke konkludert med hvor vidt det er en eller flere gjerningspersoner. Vi kan ikke utelukke noe på dette stadiet av etterforskningen, sier Indbjør.

I etterforskningen etterlyste politiet også to biler, som de nå forteller at de har kontroll på.

– Når det gjelder bilene har vi kontroll på disse, men er fortsatt interessert i observasjoner dersom noen skulle sitte inne med det.