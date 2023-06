Mann i 20-årene siktet etter Tana-forsvinning

Den savnede mannen forsvant fra morens hjem i Tana natt til fredag i forrige uke.

Nå har politiet siktet en mann i forsvinningssaken. På lørdag var det fengslingsmøte i Indre og Østre Tingrett. Der ba man om 4 ukers varetektsfengsling.

Politiet skriver i en pressemelding at de ønsker å etterforske siktedes tilknytning til forsvinningen.

– Vi er tidlig i etterforskningen. Vi har ikke funnet den savnede eller det eventuelle åstedet, men med bakgrunn i det som har framkommet så langt er det mistanke om at den savnede er utsatt for alvorlig kriminalitet, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Politiet mistenker at det har skjedd noe kriminelt og de ønsker å finne ut av hans rolle i saken.

– Vi ønsker å etterforske siktede sin rolle i forsvinningen og ber derfor om varetektsfengsling i fire uker.

– Overrasket

Den siktedes forsvarer, Trond Pedersen Biti, forteller til NRK at hans klient ikke forstår at han er siktet i denne saken.

– Han er overrasket over siktelsen, sier Pedersen Biti, som legger til at den sikrede har vært i kontakt med mannen som er savnet.

– Han har vært i kontakt med han, og er nok en av de siste som har vært i kontakt med han før han ble savnet.

Uriktig forklaring

– Den siktede har avgitt uriktig forklaring og ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge og det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen, opplyste politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en pressemelding fra politiet på lørdag.

Forsvarer Trond Pedersen Biti mener det ikke er grunnlag for varetektsfengsling. Han forteller at han klient har en noe svekket hukommelse.

– Det er ikke grunnlag for en varetektsfengsling, sier Pedersen Biti, som legger til at de vil vurdere en anke det blir en eventuell varekteksfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud.

Etterlyser vitner

Politiet etterlyser også vitner som har sett en sølvgrå VW Caravelle kjøre i Tana kommune, særskilt strekningene Tana bru, Rustefjelbma, Smalfjord-området, natt til fredag 16. juni i tidsrommet fra midnatt til klokken 05:00.

– Vi utelukker ikke andre områder samt nabokommuner. Dersom noen har kameraovervåking, viltkameraer og lignende som kan ha fanget opp bilen, ønsker vi at de tar kontakt med politiet på tlf. 02800.

– Vi ønsker også kontakt med føreren av en sort Toyota Hilux som har kjørt i området Rustefjelbma i samme tidsrom.

Leteaksjon

Den savnede er ikke bosatt i Finnmark, og har i så måte forholdsvis liten omgangskrets her, men Politiet i Finnmark har vært i kontakt med omgangskretsen og bekjente og de har også vært bekymret.

Etterforskningsleder Haakon Gabrielsen Kvandal i Finnmark politidistrikt har tidligere opplyst at politiet ikke har grunn til å tro at han ønsket å forsvinne eller bli borte.

– Derfor bekymrer vi oss for at han ikke har kommet til rette ennå. Tipsene vi har fått gjennom helgen har ikke brakt oss noe videre, opplyser Gabrielsen Kvandal.