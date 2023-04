Alle i Norge har rett på fastelege. Likevel er det over 200.000 nordmenn som står uten.

Dette er én av grunnene til at regjeringen i fjor ba en ekspertgruppe om å vurdere fastlegeordningen. I formiddag overleverte leder av gruppen, Kjetil Telle, rapporten til regjeringen.

Fastleger bør ikke lenger skrive sykemelding for folk som kun er borte fra jobben kortere tid, flere ordinære lisensplasser og bedre rammer på hvor mye legevaktarbeid fastlegene pålegges, er blant forslagene.

Her er flere av de sentrale forslagene i rapporten:

Lang liste med forslag: Ekspandér faktaboks Telle og utvalget har vurdert flere sider for å lempe på ordningen. De har særlig vurdert organisering og finansiering, legevakt og kompetanse. Noen av forslagene er: * Høyere andel basistilskudd – altså hva legen får per pasient de har på sin liste * Profesjonsnøytrale takster og økt bruk av delegering * Åpne for samlet listeansvar og at kommuner kan inngå avtale med fastlegeselskaper * At overdragelse av fastlegepraksiser reguleres * At fravær i videregående skole håndteres i utdanningssektoren * Slutte å utstede sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet * Alle med fullført veiledet praksis etter studiet (LIS1) skal kunne være vikar i fastlegetjenesten og ta legevakter * Forenkling av kompetansekrav for leger i kommunene * Flere ordinære plasser for leger som er i spesialisering etter fullført studie (LIS1-plasser). * Etablere rammer for hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges * Økt bruk av andre leger i legevakt og mer bruk av fastlønn * Legge til rette for nye arbeidsformer i legevakttjenesten Kilde: Pressemelding fra Helse- og omsorgsdirektoratet/ NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol og fagdirektør Kjetil Telle i FHI holdt pressekonferanse tirsdag formiddag. Foto: Emrah Senel / NRK

– I vår felles helsetjeneste er allmennlegetjenesten grunnmuren. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, slik at innbyggerne får en fastlege å gå til. Samtidig må vi tenke nytt og finne løsninger for en mer bærekraftig allmennlegetjeneste på sikt. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått konkrete forslag til hvordan vi kan fortsette utviklingen av en mer fremtidsrettet allmennlegetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Høyt arbeidspress

En av de mange som synes at det er høyt arbeidspress i arbeidshverdagen, er fastlege Axel Lupton i Kirkenes.

– Det er veldig hektisk. Man har sine pasientlister, men ofte må man ta mye mer. Det er alltids jobb å gjøre.

Han har jobbet som fastlege siden 2015. Der mangler det fastleger, og han opplever lengre arbeidsdager, mange pasienter uten egen lege og vikarer som kommer og går.

Han omtaler fastlegeordningen i seg selv som en fin ordning, men den trenger et viktig løft.

– Det er en god ordning, men det mangler folk i den. Jeg tenker at man må ha på plass flere fastleger og styre flere leger inn i primærhelsetjenesten, sier Lupton.

Og han er ikke alene om å kjenne på hektiske dager.

ØNSKER FLERE FASTE ANSETTELSER: – Vi må få vridd vikarbruken sånn at det blir flere faste stillinger i stedet. Vi trenger strukturelle tiltak som gjør det enklere å få folk inn i faste stillinger, sier fastlege Axel Lupton. Foto: Bård Wormdal

Lege jobbet 241 ekstravakter på ett år

– Får konsekvenser for resten av helsetjenesten

Leder i allmennlegeforeningen beskriver fastlegekrisen som en pasientkrise.

– I dag er det over 200.000 som står uten fastlege, og det er krisen. Og det får store konsekvenser både for pasienten og resten av helsetjenesten, sier Nils Kristian Klev.

Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Blant annet så opplever flere fastleger et høyt arbeidspress og unge leger søker seg ikke til ordningen. Ifølge regjeringen opplever stadig flere kommuner rekrutteringsutfordringer.

Klev mener det er viktig å få på plass nok leger. Og det så fort som mulig.

– Mange opplever at de har en uhåndterbar arbeidshverdag. Det har ikke vært nok leger til å håndtere alle oppgaver de er tiltenkt. Skal vi løse fastlegekrisen, så trenger vi flere leger til å fordele arbeidsoppgavene på.

FÅ NED LISTER: – Det haster å beholde de legene vi har, og da må arbeidsbelastningen ned. Det handler om tiltak for å redusere listelengden, men også om det er andre administrative oppgaver som kan settes til andre, slik som fraværsattester, sier Nils Kristian Klev. Foto: Arne Sørenes / NRK

Utvalgets rapport vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med statsbudsjett for 2024, i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som legges frem mot slutten av året og i meldingen om prehospitale tjenester, som etter planen legges frem mot slutten av 2024.

Lederen i Allmennlegeforeningen understreker at det er viktig at tiltakene blir vurdert nøye.

– Det er viktig å diskutere endringer nøye, sånn at man ikke gjør forhastede konklusjoner og er kjent med konsekvensene av tiltakene man eventuelt innfører.

– Vi ser frem til tett arbeid i såkalte trepartssamarbeidet mellom staten, kommunen og legeforeningen om hvordan vi skal ivareta denne ordningen best mulig videre og sørge for at alle får den fastlegen de skal ha, sier Klev.