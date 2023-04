En person som jobber fulltid i Norge jobber 37,5 timer i uka. Fastlegene jobber mye mer enn det.

– Slitne leger kan være farlige leger, sier Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen.

Leger er et av få yrker i Norge som er unntatt arbeidsmiljøloven. De har heller ingen begrensning på antall timer de kan jobbe. Det er heller ingen krav til hviletid.

– Forskning viser at lite søvn gjør deg mindre oppmerksom og da går det utover kvaliteten på arbeidet, sier Klev.

Jobbet 241 ekstravakter

Alle fastleger må ta vakter hos sin lokale legevakt, med mindre de har et fritak på grunn av for eksempel alder. Dette øker arbeidsbelastningen mye.

NRK har bedt om innsyn i vaktlistene hos flere legevakter i Buskerud. Det kommer tydelig frem at det er en krevende situasjon både for kommunene og fastlegene.

En lege ved legevakta på Kongsberg hadde 241 vakter kun på legevakta i fjor. Det kommer oppå en stilling som fastlege. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året.

Vanskelig balanse

– Vi er opptatt av å ta vare på legene våre, men samtidig må vi drifte legevakta med god bemanning. Det er vanskelig, sier Jørn Nygaard, seksjonsleder ved Kongsberg legevakt.

– Vi legger opp til at legene skal jobbe rett over to vakter i måneden. Det ser vi på som en moderat vaktbelastning.

Jørn Nygaard, seksjonsleder ved Kongsberg legevakt. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

– To vakter i måneden er 12 vakter på et år. Hvordan ender man da opp med en lege som hadde 241 vakter i fjor?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvorfor enkeltleger har jobbet veldig mye. Men det er mulig å bytte til seg vakter, samt ta på seg ledige vakter, sier Nygaard.

Nygaard opplyser at mange av vaktene er bakvakter som har en betydelig mindre belastning.

Legen selv ønsket ikke å uttale seg til NRK.

Jobber rundt

Fastlege i Hol i Hallingdal, Helge Enerstvedt, slo alarm om fastlegekrisen i fjor. Han fortalte at det var vanlig for ham med 60 timers uker og at han jobbet 24 timer i strekk.

Siden har de bare fått færre leger.

– Vi er veldig underbemannet. Situasjonen er verre enn noen gang. Jeg hadde nok enda flere timer i fjor, sier han.

SLITEN FASTLEGE: Helge Enerstvedt innrømmer at de lange arbeidsdagene tærer på. Foto: Caroline Utti / NRK

Men Enerstvedt jobbet faktisk under snittet.

Tidsbruksundersøkelsen fra 2018 viste at fastlegene som også jobber på legevakta i snitt jobber 68,3 timer i uken. Fastlegene har tatt i bruk kveld, natt og helg for å håndtere veksten i ansvar og arbeidsoppgaver.

BEKYMRET: Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen. Foto: Privat

– Det virker som om det viktigste for kommunene er å fylle vaktene, sier Klev, leder av Allmennlegeforeningen.

Ble suspendert

Leger står helt fritt selv til å jobbe så mye som de selv ønsker.

En lege som tidligere vikarierte på Kongsberg har fått varsel fra Helsetilsynet om at han kan bli suspendert. Kollegaene varslet om at legen virket sliten og at arbeidet bar preg av hastverk.

I et tilsvar til bekymringsmeldingen skriver legen:

«Personlig mener jeg at det som bør avgjøre vaktene ikke er antallet timer, men fungeringen til en lege. Dersom man alltid fungerer like bra for eksempel på time 16 som på time 1, ser jeg personlig ikke at det er noe i veien for å jobbe 16 timer».

Dette er fastlegeordningen: Ekspandér faktaboks Fastlegeordningen ble innført 1.6.2001.

Den innebærer at alle kan velge seg en fastlege, som er vår faste kontakt med helsevesenet.

Foreldre velger for barn under 12 år.

Du kan skifte lege opptil to ganger i året.

Stoler du ikke på diagnosen eller behandlingen fastlegen gir deg, har du krav på en annen leges synspunkt.

Fastlegen din har ansvaret for å sikre deg primære legetjenester, henvise deg til spesialist, skrive sykemeldinger, trygdeerklæringer og annet du har behov for.

Fastlegen skal være tilgjengelig for "sine" pasienter. Det skal være mulig for deg å treffe legen per telefon. Fastlegen forplikter seg til å skaffe en vikar, som vil være din faste kontakt når han/hun er fraværende.

Bare 0,5 prosent av befolkningen har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

Kommunene må ta mer ansvar

Tirsdag leverer et ekspertutvalg konkrete forslag til tiltak til Helse- og omsorgsdepartementet for å styrke fastlegeordningen.

– Vi er klar over at legene jobber mye. Dette ønsker vi å ta tak i og det beste vi kan gjøre er å stabilisere fastlegeordningen. Derfor er vår høyeste prioritet å få inn flere leger. Det tar ned belastningen, sier Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Nygaard hos legevakta i Kongsberg er spent på hva utvalget kommer til å komme med.

– Vi kan nok forvente at de blant annet kommer til å foreslå et maks antall timer per uke for fastlegene inkludert legevaktarbeid, sier han.

Det blir godt mottatt av Klev i Legeforeningen. Han mener kommunene ikke i tilstrekkelig grad tar arbeidsgiveransvaret på alvor og mener det må på plass langt bedre arbeidstidsvern for legene.

– I dag er dette i altfor stor grad overlatt til legene å vurdere, sier Klev.