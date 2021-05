Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Få sendt vaksinen opp hit, still opp folk og få satt nålestikket. Noe annet er nesten molboaktig, sier hovedtillitsvalgt for offiserene i Hæren, Pål Nygaard.

Nygaard er stasjonert i Indre Troms. Der ligger Setermoen leir som er tilholdssted for om lag 2000 mennesker. De aller fleste av de har fastlegen sin i en annen kommune.

– Å sende alle hjem vil være en enorm logistisk oppgave, sier han.

Pål Nygaard mener den eneste løsningen er å vaksinere i leir. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Nygaard mener også det vil ha operative og økonomiske konsekvenser, i tillegg til å øke smitterisikoen i den øvrige befolkningen.

– Det finnes bare en løsning: Helsemyndighetene må gå inn og vaksinere garnison for garnison. På den måten opprettholder vi beredskapen, sparer penger og minimerer risikoen for smitte i samfunnet, sier han.

Ser på flere muligheter

Forsvaret ser nå på hvordan de kan vaksinere på best mulig måte.

– Når prosessen er fullført vil vi gi vår anbefaling til helsemyndighetene, sier orlogskaptein og pressevakt i Forsvaret, Thomas Gjesdal.

De ser på mulighetene for å vaksinere lokalt, og hvordan de eventuelt kan løse de logistiske utfordringene det vil medføre hvis vaksinering skal foregå i hjemkommunene.

– Per nå er det litt for tidlig å si hvilken løsning vi mener er best, sier Gjesdal.

Pressevakt i Forsvaret, Thomas Gjesdal, sier de nå ser på flere muligheter. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Myndighetene kjent med problemstillingene

Foreløpig ligger det ingen forslag på bordet der Forsvaret får særbehandling fra helsemyndighetene.

– Vi kjenner til problemstillingen, og er i dialog med Forsvaret for å se hva vi kan gjøre, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H).

En del av Forsvarets 16 000 ansatte bor kanskje i sin hjemkommune, men det gjelder ikke nesten 10 000 vernepliktige.

Statssekretæren kan ikke si nøyaktig når vaksinestrategien vil være klar.

– Vi forstår at det kan gå utover beredskapen dersom flere tusen vernepliktige må reise hjem. Derfor ønsker vi å få på plass en løsning så raskt som mulig, sier Korkunc.

Statssekretæren sier de ønsker å få på plass en løsning så raskt som mulig. Foto: Lise Åserud / NTB

– Unødvendig risiko

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Huseby Røbech, er også bekymret for at soldatene må vaksineres i sine hjemkommuner.

– Det er nok ikke den beste løsningen med tanke på smitterisiko. Det vil gjøre at de setter seg selv og andre i unødvendig fare, sier hun.

Røbech poengterer at det aller viktigste for soldatene er å bli vaksinert, men at vaksinering i hjemkommuner vil skape flere problemer.

– Det blir fort en veldig begrenset frihet på leir eller garnison når de kommer tilbake. Flere må nok sitte alene i karantene, og ikke sammen med sin kohort, sier hun.

Det mener hun vil gå utover beredskapen og soldatenes trivsel.

– Det er utrolig viktig for soldatene å ha en meningsfull tjeneste, men dette blir nok å gå utover både øvelser og trening.

Linnea Huseby Røbech mener vaksinering i hjemkommuner vil få flere konsekvenser. Foto: Malin Straumsnes / NRK