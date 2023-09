The Barents Observer: Tidligere Wagner-soldat pågrepet på grensen til Russland

Fredag kveld pågrep politiet i Sør-Varanger en mann i 20-årene ved Grense Jakobselv.

Ifølge nettavisen The Barents Observer var det den tidligere Wagner-soldaten, Andrej Medvedev (27), som prøvde å returnere til Russland ulovlig.

Nettavisen skriver at forsøket på grensepassering kom bare noen timer etter at Medvedev hadde et kort møtte en journalist fra Barents Observer i Kirkenes sentrum.

Den 27 år gamle tidligere Wagner-soldaten sa da at han hadde til hensikt å krysse grensen og at han lette etter noen med en bil som kunne gi ham skyss.

– Han forklarte at han trodde at han snart ville bli utlevert til Ukraina og at en retur til Russland ville være et tryggere alternativ, skriver nettavisen.

NRK-reporter i Sør-Varanger, Gunnar Sætra, opplyser også at han observerte Andrej Medvedev i Kirkenes på fredag.

Etterforsker saken

Politiet i Finnmark vil ikke oppgi nasjonaliteten til mannen som ble pågrepet på norsk side av norsk politi.

Operasjonsleder Martin Marum Marum i Finnmark politidistrikt vet ikke om mannen kom seg over til russisk side, og så kom tilbake, eller om han ble pågrepet før han krysset grensen.

– Vi jobber med å finne ut av hva som har skjedd og hvorfor. Det må etterforskningen vise.

Kom ulovlig over grensen

Medvedev kom seg over grensen til Norge ved Skrøytnes i Pasvikdalen i januar i år.

Han fortalte etter pågripelsen i Norge at han fikk hjelp av folk i Murmansk til å komme seg til byen Nikkel, en mil fra grensa til Norge.

Derfra skal han ha startet flukten ikledd en hvit morgenkåpe. Han skal ha tatt seg over piggtrådgjerdet på russisk side og løpt over den islagte Pasvikelva.

Medvedev hevder han ble forfulgt. Han sa han så lyskastere og hørte hunder bak seg. Det skal også ha blitt avfyrt skudd mot ham, hevdet den russiske avhopperen.