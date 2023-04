Wagner-avhopperen Andrej Medvedev erklærte seg delvis skyldig da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett.

– Han anser dette som ganske dumme handlinger han har begått, sier forsvarer Brynjulf Risnes.

Ifølge tiltalen deltok han i et slagsmål med en annen person utenfor Andys Pub i Oslo sentrum natt til onsdag 22. februar i år. 26-åringen erkjenner straffskyld for dette. sier Risnes.

I tillegg til slagsmålet er Medvedev også tiltalt for å hindre en tjenestemann, fordi han spente kroppen og strittet imot da politiet skulle ta ham med til arresten.

I retten kritiserte Medved politiet for unødvendig maktbruk i forbindelse med pågripelsen.

Via russisk tolk hevder han at politiet kastet seg over ham og vred armen bakpå ryggen hans, før han ble påført håndjern og tau rundt bena.

26-åringen sier også at to politibetjenter satt oppå ham i politibilen. Han hevder armene hans ville ha gått ut av ledd, dersom han ikke hadde spent kroppen.

– Det at jeg spente kroppen var bare på grunn av de smertene jeg ble påført, sier Medvedev fra vitneboksen.

– Fryktelig uheldig episode

Litt senere, i sentralarresten i Oslo, gjorde 26-åringen motstand og sparket mot en eller flere av tjenestepersonene, ifølge tiltalen. I retten sa Medved også at politiet klippet av ham klærne, så han ble liggende på en celle uten klær.

Forsvareren sier Medvedev erkjenner straffskyld for pubslagsmålet. Ifølge Risnes har 26-åringen forklart at han følte seg provosert og plaget av en gjeng på puben i forkant.

– Det har vært litt uklart hvem som angriper hvem, men det var noen personer mot ham, og så oppstår det et slagsmål.

– Til dette med vold mot offentlig tjenestemann mener han at dette ikke var meningen, og at det skjedde i panikk i forbindelse med at han ble pågrepet. Men han gir uttrykk for at dette var en fryktelig uheldig episode, som ikke skal gjenta seg, sier Risnes.

– Påvirker ikke asylprosess

26-åringen erkjenner også straffskyld etter en tilleggstiltale, for å ha båret et våpen på offentlig sted, rundt en måned senere. Forsvareren sier han hadde med en luftpistol i Oslo sentrum som selvforsvar.

Forsvarer Risnes sier saken ikke kommer til påvirke Medvedevs asylprosess. Foto: Olav Døvik / NRK

– Man kan kjøpe dette i våpenbutikker uten videre formaliteter. Men det er dumskap å tro at man kan gå med det på offentlig sted, selv om det er en luftpistol.

Medvedev tok den 13. januar seg ulovlig over grensen mellom Russland og Norge. Han har sagt at han er tidligere Wagner-soldat, men at han har flyktet fra den militære gruppen.

26-åringen har søkt asyl i Norge og får nå søknaden behandlet av UDI.

– Hvilke prosesser kan dette få for asylprosessen hans?

– Formelt sett har det ingen konsekvenser, det skal grove forbrytelser til før det bryter inn i asylretten. Men det er klart, det er ikke noe heldig for ham og hans omdømme. Han får mye fokus, og da er det dumt at mye av det fokuset er negativt, sier Risnes, som legger til:

– Han skjønner dette selv og det vil nok bli en forandring fremover.

Håper å unngå fengsel

Risnes sier vold mot offentlig tjenestemann ofte straffes med et kort fengselsopphold.

Politiadvokat Vegard Gjertsen er aktor i rettssaken. Foto: Olav Døvik / NRK

Forsvareren sier han vil argumentere for at en betinget fengselsstraff vil være bedre, så 26-åringen «kan fokusere på tingene han skal fokusere på, som å lære seg norsk».

– Generelt mener vi alltid at vold mot offentlige tjenestepersoner er alvorlig, og noe det bør reageres mot. I dette tilfellet ligger vi nok i det nedre sjiktet av denne bestemmelsen, sier politiadvokat Vegard Gjertsen.

Gjertsen sier det ikke påvirker straffesaken at Medvedev skal ha hoppet av fra Wagner-gruppen.