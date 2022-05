Sist lørdag var Tara Markussen ute på byen i Hammerfest sammen med vennene sine. Da det nærmet seg stengetid, gikk hun og hentet klærne sine for å dra hjem

Da hun stod og ventet på å få jakken og vesken sin, kjente hun plutselig noen kløp henne i rumpa.

– Jeg snudde meg fort rundt og sa til mannen som tafsa på meg, at det ikke var greit at han tok på rumpa mi. Det likte han ikke at jeg gjorde, sier 21-åringen.

Mannen, som Tara tror er på samme alder som henne, svarte tilbake. Ifølge Tara sa han stygge ting og var tydelig opprørt over at han hadde blitt tatt på fersken.

– Jeg kunne jo ikke la han stå og snakke sånn til meg, så jeg svarte enda strengere og sintere enn første gang. Men det gjorde det bare enda verre.

Tara sier mannen ble veldig sint og truet med å drepe henne. Han skal også ha sagt at han kom til å skade henne.

– Da så jeg på han og sa; «bare prøv!» . Plutselig kjenner jeg bare at han denger til meg og jeg faller i bakken.

– Jeg trodde virkelig ikke at han kom til å gjøre det. Det var helt sykt, sier Tara.

Tara la ut dette bilde på sosiale medier rett etter hendelsen. Hun skrev også et lengre Facebook-innlegg. Foto: Tara Markussen / privat

Anmeldte etter slaget

Hammerfestjenta er usikker på om hun besvimte eller ikke. Politi og vektere på utestedet hjalp henne opp fra bakken.

Slaget hadde truffet henne i kjeven. Hun hadde også fått en rift i leppa og sår på øret.

– Jeg har fortsatt kjempevondt en uke etterpå, sier hun.

Da Tara kom til hektene igjen, var den jevnaldrende mannen forsvunnet fra stedet. Nå har hun anmeldt hendelsen til politiet.

– Det er veldig viktig at man anmelder når noe sånt skjer.

I 2021 ble det anmeldt til sammen 29 100 voldslovbrudd, som er 5,3 prosent færre enn året før. Det er også en reduksjon på 9,6 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2016- 2020.

Nedgangen skyldes til dels restriksjonene som ble satt inn under pandemien.

Oppklaringsprosenten har de siste fem årene vært relativt stabil, mellom 54 og 57 prosent. Det betyr at det nesten er 50 prosent sjanse for at politiet finner gjerningsmannen til Tara.

Hun håper den unge mannen tar motet til seg og tilstår.

– Hammerfest er en liten by. Han kommer til å bli avslørt en eller annen gang uansett.

Oversikt fra 2021. Foto: Politiet

Opplever seksuell trakassering hver bytur

Tara sier hun ikke er redd for å gå på byen etter hendelsen, men forteller at det kan gå litt tid før hun orker å gå på byen i Hammerfest igjen.

Noe av årsaken er at hun og venninnene ofte opplever seksuell trakassering.

– Nesten hver eneste gang vi er ute er det en av jentene som blir tatt på rumpa eller andre steder vi ikke har lyst å bli tatt på, forteller 21-åringen.

43 prosent kvinner over 17 år har opplevd krenkende eller plagsom seksuell oppmerksomhet, viser en undersøkelse gjort av Ipso etter #metoo-kampanjen.

En annen undersøkelse gjennomført av Opinion, på vegne av Actis, viser enda høyere tall. Til sammen var det 1000 personer i alderen 15 til 20 år som deltok.

Av jentene svarte 49 prosent at de har opplevd å få uønsket seksuell oppmerksomhet når de drikker sammen med jevnaldrende.

Hendelsene kan være alt fra tilrop, klåing og overgrep.

– Grensene for hva som er greit og ikke blir ofte visket ut når man drikker alkohol. Men det er viktig å huske på at man er like mye skyldig hvis man gjør noe når man er beruset, sier June Holm, kommunikasjonsansvarlig hos Dixi Ressurssenter til VG.

Tara Markussen mener det ikke hører hjemme i 2022.

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn som så, sier Tara.

– Det må være greit å si ifra at man ikke liker å bli klådd på, uten å måtte være redd for hva som vil skje.