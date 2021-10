– I en lang periode hadde jeg en bok der jeg skrev ned alt som skjedde. Det ble så mye at jeg ikke gadd lenger, sier Emma Ystebø.

Hun driver Apollon platebar i Tønsberg, men har jobbet i mange år som servitør der hun ble utsatt for tafsing og grisete kommentarer.

Nå som julebordsesongen nærmer seg, vil hun oppfordre bransjekolleger til å si fra dersom de får kommentarer eller blir tatt på.

– Det er menn som tar en hånd under genseren for å ta på ryggen. Det er også kommentarer som er ordentlig ille. Menn som er godt over pensjonsalder som vil ta deg med hjem og gjøre ting, sier Ystebø.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er ansatte innenfor serviceyrket de som oftest opplever seksuell trakassering på jobb.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Økning i uønsket seksuell adferd».

#MeToo

– Det er spesielt unge kvinner som er mest utsatt, sier forsker Tom Sterud.

Tall hentet fra levekårsundersøkelsen som blir utført av SSB hvert tredje år, viser at både menn og kvinner i alderen 17 til 24 år opplever mest seksuell trakassering.

I 2016 rapporterte 11 prosent at de hadde opplevd dette. I 2019 var tallet 17 prosent.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Økning i uønsket seksuell adferd».

– Det som er viktig å huske på i dette bildet, er at i 8 av 10 tilfeller er kilden til uønsket seksuell oppmerksomhet personer som ikke er tilknyttet arbeidsplassen, sier Sterud.

Sterud tror #MeToo-kampanjen har bidratt til at flere tør å si ifra.

Emma Ystebø sier hun begynte å gå med klær som sitter løsere, og mer klær i sommerperiodene i et forsøk på å slippe unna.

Hun tror imidlertid ikke det er løsningen på problemet.

– Jeg har begynt å være streng, og si ifra. Det må jobbes med mer bevissthet rundt hva som er greit å si og gjøre, sier Ystebø.

Forventet mer

Forsker Sterud mener det er rimelig å anta at økt bevissthet kan påvirke atferd og gi færre hendelser.

– Samtidig vet vi at økt bevissthet kan føre til at folk rapporterer om atferd eller hendelser de tidligere har latt passere og ikke rapportert som trakassering, sier forskeren.

Sterud har tro på at de økte tallene kan forklares med økt bevissthet og endrede holdninger til hva som regnes som akseptabel adferd.

Han hadde likevel forventet at økningen var større.

– Jeg ville kanskje tro at en så stor bevegelse skulle påvirke tallene i større grad, sier han til NRK.