40 prosent av jentene og 24 prosent av guttene på videregående skole har det siste året blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Det viser tall fra den ferske Ungdata-undersøkelsen.

– 40 prosent virker lite. Jeg har opplevd det selv og jeg har sett andre jenter som har opplevd det, sier 17 år gamle Anna Kornilova ved Alta videregående skole.

– Det er noe som setter spor i deg som person.

Bør ringe en bjelle

Tallene i undersøkelsen kommer ikke overraskende på Barneombudet.

– Dette er en bekreftelse på noe vi allerede vet. Vi har sett høyere tall før, fra NTNU, helt opp mot 60 prosent, sier fagansvarlig hos Barneombudet, Kjersti Botnan Larsen.

Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet mener tallene bør få alarmklokkene til å ringe. Foto: Pressefoto

I 2018 var Barneombudet ute og snakket med ungdommer i hele landet om seksuell trakassering. Det resulterte i rapporten, «Alle kjenner noen som har opplevd det», som viser at problemet er utbredt.

Ofte er det voksne som står bak krenkelsene.

– Vi kan ikke sitte nok et år å se på at barn og unge utsettes for seksuell trakassering. Her forventer vi at myndighetene tar tak og man kan begynne med å styrke seksualitetsundervisningen i skolen, sier Kjersti Botnan.

Hun mener barn og unge må få håndteringskompetansen de trenger for å skille mellom hva som er greit og ikke greit.

– Her bør det ringe en bjelle hos fylkeskommunene, mener Larsen.

Unge vil ha mer åpenhet

Det var først i 2017 at seksuell trakassering ble et tema i den landsomfattende undersøkelsen, som viser hvordan norsk ungdom har det.

Samme høst skjøt metoo-kampanjen fart verden over.

Spørsmålene i Ungdata knyttet til seksuell trakassering går på verbal seksuell trakassering, ryktespredning og beføling

At temaet belyses synes Kornilova og hennes klassekamerater Elle Kari Hætta Ramstad og Ottar Nielsen er bra.

– Det er veldig bra med åpenhet, for det fører til at flere tør å snakke om det, sier Ramstad.

Får ubehagelige blikk

17 år gamle Kornilova forteller om flere uønskede hendelser, blant annet på fest og på treningsstudio.

Adferden kommer både fra jevnaldrende og fra voksne menn.

– Når man trener, så ser man hvor blikket går. Det går utover treninga. Det er synd at vi mennesker skal bli sett på på den måten. At vi ikke kan bli sett på som et menneske, men som noe seksuelt, sier Kornilova.

Ella Kari Hætta Ramstad forteller at hun i tillegg til å få uønsket oppmerksomhet i det virkelige liv, også blir oppsøkt via chattekanalen Snapchat av fremmede.

– På Snapchat får man daglig bilder av folk man ikke vil ha kontakt med. Men jeg vil ikke ha det og jeg vil ikke se det, sier hun.

– Hvilke bilder er det snakk om?

– Det er som regel pikkbilder, som sendes av ukjente menn, svarer Kornilova.

Ungdommene forteller at de får uønsket seksuell oppmerksomhet i sosiale medier som Snapchat. Foto: DENIS CHARLET

Blir ofte kalt hore

Ifølge Ramstad er ordet hore noe svært mange har fått klistret på seg.

– Jeg tror de fleste jenter har fått det slengt etter seg. Guttene slenger det ut som om det er morsomt eller bare på kødd. Men det er ikke hyggelig og det er ikke en oppmerksomhet man ønsker, sier 17-åringen.

– Jeg har ikke merket noen forskjell etter meeto. Man får fortsatt like mange uønskede blikk hver dag, fra folk i alle aldre, sier Kornilova.

– Jeg tror dessverre ikke det er noe man blir kvitt. Uheldigvis, sier hun.

Vanskeligere for gutter å si fra

Klassekamerat Ottar Nielsen har ikke selv opplevd noen uønskede hendelser, men tror likevel tallene for guttene er reelle.

– Samtidig tror jeg gutter har høyre standard for når det blir oppfattet som forstyrrende. Det oppfattes kanskje mer som lek, sier 18-åringen.

– Det er nok vanskeligere for gutter å si fra. De skal ikke klage og kanskje blir de ikke tatt seriøst, sier Nielsen.