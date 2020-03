Flere i karantene på Svalbard: – Det er fort gjort å slå ut samfunnet i Longyearbyen

– Vi er få mennesker i Longyearbyen. Vi er få som har ansvaret for samfunnskritiske funksjoner, næringsliv og andre tjenester. Dermed er det fort gjort å slå ut samfunnet ved et eventuelt virusutbrudd, sier leder for lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen.

Onsdag ble det kjent at flere personer er testet for koronaviruset og satt i karantene på Svalbard. Det er snakk om en håndfull personer.

Longyearbyen sykehus ønsker ikke å si noe om nøyaktig antall, eller om vedkommende er turister eller fastboende.

Smittevernoverlege ved Longyearbyen sykehus, Knut Selmer, ønsker heller ikke være konkret på hvorfor disse personene er testet.

– Vi holder oss til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. De sier at vi skal teste personer som har vært i utlandet og har symptomer på luftveisproblemer, eller personer som har vært i kontakt med folk som har påvist viruset, sier han.

– Hvordan er dere rustet for å håndtere et eventuelt utbrudd på Svalbard?

– Longyearbyen sykehus er det minste i Norge. Vi har bare ett rom som er beregnet på pasienter med smitte. Får vi flere tilfeller er vi avhengige av modersykehuset i Tromsø, sier Selmer.

– Men per nå synes jeg samfunnet i Longyearbyen har hatt en veldig fornuftig tilnærming til dette, og vi samarbeider godt med alle instanser, fortsetter han.

Legger planer

Arild Olsen i lokalstyret forteller at de tar forholdsregler med tanke på eventuell smitte.

Blant annet har de laget en plan for hvordan de håndterer situasjonen dersom flere i samfunnskritiske funksjoner blir syke eller satt i karantene.

– Vi har for eksempel sett på hvem som kan gå inn i de forskjellige funksjonene, eller hvordan vi kan kjøre funksjonene med lavere bemanning, sier Olsen.

SÅRBART: Med en barnehage, ett vannverk og ett energiverk, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen, at Longyearbyen er et sårbart samfunn. Foto: Pål Hansen / NRK

Ellers følger de retningslinjene fra helsemyndighetene. Det betyr blant annet at folk oppfordres til minst mulig menneskelig kontakt og fokus på håndhygiene. I tillegg oppfordres folk til å redusere reisingen sin, og dem som kan jobbe hjemmefra oppfordres til det.

– Skal vi håndtere denne situasjonen best mulig krever det et dugnadsløft fra alle. Det handler om små ting som å planlegge handleturen din. Må du dra på butikken når det vanligvis er mange folk der, eller kan du utsette handleturen, spør Olsen.

I tillegg har de gjort klar en egen bolig, der tilreisende som blir satt i karantene kan oppholde seg.

Men den rommer bare fire personer. Når dette skjer i høysesongen for turister på Svalbard, mener Olsen det er behov for andre tiltak også.

BEREDT: Dette huser er tilrettelagt for å huse folk som er smittet eller mistenkes å være smittet av koronaviruset. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Hjelp fra fastlandet

– På denne tiden av året er flyplassen den eneste innfartsåren til Longyearbyen. Derfor vil et av de beste tiltakene vi kan gjøre være å hindre tilfanget av mulige smittebærere, sier Arild Olsen.

Han håper på hjelp fra samfunnet på fastlandet.

– Vi skulle ønske at folk som skal fly til Longyearbyen blir sjekket, både i Tromsø og i Oslo. I tillegg bør eventuelle charterfly lande i Oslo eller Tromsø for sjekk av passasjerene, før de kommer hit, sier Olsen.

Ronny Strømsnes, sjef for den eneste dagligvarebutikken i Longyearbyen, forteller til E24 at de bygger opp et kriselager med mat som har lang holdbarhet.

På den måten har de forsyninger, dersom det skal bli utfordringer med å få mat nordover.

– Det er blitt sånn at det ikke lenger er et spørsmål om koronaviruset kommer til Svalbard, men når det kommer. Det tar vi på alvor, sier Strømsnes til avisen.