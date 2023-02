– Det er en hjerteskjærende sak, sier Andreas Sjalg Unneland, som er justispolitisk talsperson i SV.

Han viser til NRKs historie om Remi Sørelvmo, som fikk forsikringer på forhånd om at han kunne bruke smertelindring i form av medisinsk cannabis i fengselet.

Likevel ble han fratatt medisinene da han møtte til soning i Vadsø.

– Han må gå gjennom det som må beskrives som et smertehelvete før han må sendes med helikopter til sykehus, sier Unneland.

Han sendte et skriftlig spørsmål til justisministeren med krav om at hun måtte sørge for gode retningslinjer – og at fengslene faktisk følger dem.

Nå er svaret fra Emilie Enger Mehl kommet. Unneland er skuffet over at statsråden ikke vil gjøre noe som helst.

Andreas Sjalg Unneland sier det er helt uakseptabelt at innsatte blir fratatt lovlige medisiner. Foto: Olav Døvik / NRK

Ber om klare regler

– Det er positivt at ministeren sier at man skal ha rett til å bruke medikamentene man har fått forskrevet også mens man soner i fengsel. Men det er svært skuffende at hun ikke sier at hun ønsker å følge opp denne saken, sier Unneland.

– Det er helt klart at her er det svikt i systemet, og det er behov for at man rydder opp.

Kravet fra SV var enkelt:

– Her må ministeren gjøre det klart overfor Kriminalomsorgsdirektoratet at de må lage gode rutiner for at fengslene følger opp rettighetene til innsatte. Myndighetene har en plikt til å tilrettelegge for innsattes helse. Når den blir brutt, er det svært alvorlig, og det får store konsekvenser.

Justisministeren svarte på Unnelands spørsmål onsdag. Emilie Enger Mehl sier at medisinsk cannabis skal håndteres som andre legemidler som er riktig skrevet ut av norsk lege. Selv etter hendelsen med Remi Sørelvmo mener hun at reglene er klare nok.

«Det er ikke behov for øvrige spesifikke retningslinjer fra kriminalomsorgen om medisinsk cannabis», skriver Mehl.

Medisinsk cannabis er uglesett blant mange som tror det handler om rus. Det mener både bruker Remi Sørelvmo og stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Skylder på hverandre

Fengselet i Vadsø og den kommunale helsetjenesten er uenige om hvem som tok avgjørelsen om å nekte Remi Sørelvmo å bruke medisinsk cannabis.

Kriminalomsorgsdirektoratet vil ikke gå inn i den konkrete saken. Men seksjonssjef Tom Enger understreker at det er den kommunale helsetjenesten som skal ta avgjørelsen om medisinering. Fengselet skal bare legge til rette for at medisinene blir gitt.

– Hvis det skulle være slik at regelverket ikke blir fulgt opp, eller man ikke er klar over hva slags regler som gjelder, så må vi selvfølgelig følge opp det som vi gjør i alle saker som avdekkes.

Stortingsrepresentant Unneland håper svaret fra Mehl uansett kan føre noe positivt med seg.

– Jeg håper at klargjøringen gjør det tydelig for hele kriminalomsorgen at man skal tilrettelegge for at innsatte kan bruke medisinene sine i fengsel. Men jeg hadde nok ønsket en større vilje hos ministeren til å forsikre seg om at dette blir gjort.

Emilie Enger Mehl mener fengslene har tilstrekkelig klare regler for medisinering. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Henger ikke på greip

Remi Sørelvmo selv er oppgitt over at justisministeren ikke går skikkelig inn i saken.

– Etter svaret hennes er vi like langt. Det hun svarer henger jo ikke på greip i det hele tatt, sier Sørelvmo.

Han reagerer på at justisministeren i sitt svar viser til et rundskriv fra 2016. Det handler om bruk av legemidler forskrevet av lege i utlandet.

– Hun har brukt utenlandsk resept som grunnlag. Jeg har det jo på norsk resept. Man kommer ikke videre med disse svarene.

Sørelvmos advokat Lars Mathias Undheim har bedt om en skriftlig redegjørelse for hva som egentlig skjedde i Vadsø. Han vurderer å be Sivilombudet se på retningslinjene for å sikre at fengselshelsetjenesten ikke tar avgjørelser som krenker de innsattes rettigheter.