I fengselet fikk han bare smertestillende medisiner som han vet fra før at han ikke tåler.

Etter to dager fikk han så store magesmerter at legen sendte ham til Kirkenes sykehus med helikopter.

– Fengselet har brutt både loven og klare løfter de kom med på forhånd, sier hans advokat Lars Mathias Undheim.

Men det er uklart hvem som egentlig tok avgjørelsen om å nekte Sørelvmo å bruke medisinene han bruker fast. Fengselet og kommunens helsetjeneste skylder på hverandre.

Dyr medisin – dyrket uten lov

– Jeg har hatt masse helvete opp gjennom livet siden jeg var liten, sier Remi Sørelvmo. Han nevner ryggsmerter, migrene og senere posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Derfor er han godt kjent med en rekke sterke og vanedannende medisiner.

– Paralgin forte, Oxynorm, Tramadol, Stesolid, Valium, Ritalin. Jeg har gått på alt sammen.

Men bivirkningene har ikke vært til å leve med. Derfor har han gått over til medisinsk cannabis.

– Jeg har smerter nå også, men på en helt annen måte. Det er mer lummert.

– Har medisinen noen rusvirkning?

– Overhodet ikke. Jeg kjenner ingen verdens ting.

Dette er boksene som Sørelvmo ikke fikk med seg inn i fengsel. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Han har fått to avslag fra norske smerteklinikker, og må betale for preparatene selv. Mange tusen kroner i måneden gjør et hardt innhugg i uføretrygden.

Derfor har Sørelvmo tatt sjansen på å bryte loven og dyrke sin egen cannabis. Det er blitt avslørt.

Den siste dommen fra i fjor vår lød på 15 dagers fengsel. Mandag 9. januar begynte soningen i Vadsø fengsel.

Nektet før – fikk lov nå

Sørelvmos lege Aina Mumbi har opplevd at andre pasienter har blitt nektet å bruke medisinsk cannabis under soning.

Mumbi tok derfor kontakt med fengselet på forhånd. Hun viste til et tidligere brev fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Allerede i 2020 slo de fast at innsatte skulle få bruke cannabis som var lovlig forskrevet av lege.

To dager før Sørelvmo skulle møte i Vadsø fengsel, hadde han ennå ikke fått et klart ja til å bruke medisinen.

Først etter at hans advokat Lars Mathias Undheim purret, kom bekreftelsen – samme dag som soningen startet.

Remi Sørelvmo bruker en såkalt vaporizer til å varme opp cannabispreparatet før han puster inn dampen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fengselet snudde

Likevel ble Sørelvmo fratatt cannabismedisinen Bedrolite med en gang han kom inn.

Lege Aina Mumbi mener at både brevene hun sendte i forkant og beskrivelsen på boksen gjorde det klart hvordan medisinen skulle brukes.

Det var satt en grense på 1,5 gram per døgn, og det tas når pasienten trenger det.

– Dette er 100 prosent individuelt. Dette har han administrert selv i årevis, helt uproblematisk.

I fengselet fikk Sørelvmo bare Ibux og Paracet mot smertene. Sørelvmo har dårlige erfaringer med det første. Det gikk ikke bedre denne gang.

– Det kjentes som om tarmene skulle rives ut av meg, sier Sørelvmo.

Etter tre dager ble han sendt i helikopter til Kirkenes sykehus. Der tolket legene det som magesår, ifølge epikrisen som NRK har sett.

Sykehusoppholdet førte ikke til noen løsning.

Mumbi svarte på nye e-poster om saken. Helsetjenesten i Vadsø bekrefter overfor NRK at de har fått svar både mens Sørelvmo var på sykehuset og noen dager etter at han kom tilbake. Likevel fikk han ikke tilbake sin Bedrolite under siste del av soningen.

Ingen tar ansvaret

– Det er ganske skandaløst at man ikke får på plass noe så enkelt som medisinering av en smertepasient, sier advokat Lars Mathias Undheim.

E-posten fra KDI er helt klar på at innsatte kan bruke medisinsk cannabis når den er forskrevet av norske leger, og i tråd med retningslinjene, sier advokaten.

Han vil følge opp saken.

Lars Mathias Undheim krever klare regler som lar pasientene bruke lovlig medisinsk cannabis i fengselet. Foto: Geir Olsen / NTB

Først må han finne ut hvem som tok avgjørelsen om å nekte Sørelvmo å bruke Bedrolite. Ingen har så langt tatt ansvaret.

Helsetjenesten i fengslene er levert av den enkelte kommunen, i dette tilfellet Vadsø. Marit Nordstrand er seksjonssjef.

– Ifølge tilbakemeldingen fra legen er det fengselet som har sagt at Sørelvmo ikke kan bruke medikamentet under soning, sier hun.

– Den medisinske oppfølgingen er helsetjenestens ansvar, men vi kan ikke gå ut over fengselets regler, sier Nordstrand.

– Fengselshelsetjenesten har ikke nektet ham medikamenter, men jobbet med å få tak i informasjon og prosedyrer.

Nordstrand sier de hadde kontakt med Sørelvmos lege på telefon og e-post. De fikk svar fra Aina Mumbi 11. januar, sendte en ny henvendelse dager etter, og fikk svar tre dager senere.

– Hadde noe stilt seg annerledes hvis Mumbi hadde svart tidligere?

– Nei, jeg tror ikke det, for det er som sagt fengselet som har satt foten ned.

Fengselet viser til kommunen

Fengselsleder Bård Buljo sier derimot at de ikke har nektet noen å ta forskrevne medisiner.

Det ble diskutert hvordan Sørelvmo skulle ta medisinen uten at andre innsatte og de ansatte ble plaget av røyk, men det var ikke der det stoppet, skriver Buljo. Han slår fast uten forbehold:

«Fengselet hadde tilrettelagt for dette hvis medisinering og gjennomføring av behandling var godkjent av fengselshelsetjenesten.»

Ledelsen ved fengselet i Vadsø benekter at det har sagt nei til cannabismedisiner. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Advokat Undheim reagerer på NRKs opplysninger om at fengselet og den kommunale helsetjenesten skylder på hverandre.

– Det må ryddes opp. Noen må holdes ansvarlig for dette.

Undheim vil i første omgang ha en ordentlig redegjørelse fra helsetjenesten i Vadsø og fengselet.

Han mener KDI må følge opp det de selv har sagt og lage gode retningslinjer for bruk av medisinsk cannabis i fengsel.

– Det kan ikke være den enkelte fengselslege eller enkelte fengselsleder som bestemmer.

Skyldes fordommer

Lege Aina Mumbi understreker at Sørelvmo har brukt mange år på å finne fram til rette medisiner og rett dosering for å slippe smerter og søvnløshet.

– Det er ikke noen tvil om at myndighetene plikter å tilrettelegge for at innsatte kan opprettholde god helse. Det skal ikke være en tilleggsstraff å miste helsa si.

Remi Sørelvmo mener brukerne av medisinsk cannabis blir stemplet som kriminelle og ikke sett som pasienter. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Sørelvmo er oppgitt over holdningene som møter ham og andre brukere av medisinsk cannabis.

– Vi blir ikke sett som pasienter som bruker medisin, men som kriminelle narkomane som ruser seg.

Ingen rusvirkning

Cannabis inneholder flere virkestoffer. Det er THC som gir rus, men den er det praktisk talt null av i Bedrolite, som Sørelvmo bruker.

Mumbi mener fordommer står i veien for at cannabis blir riktig forstått som medisin.

– 50 år med war on drugs og propagandamaskineriet i som har vært satt i verk der, det fungerer. Fengselsvesenet og helsevesenet er deler av samfunnet hvor denne propagandaen har slått ekstra rot, sier Mumbi.

– Cannabis er en veldig lite farlig medisin. Det gjelder også den varianten som faktisk gir rus. Men det er helt latterlig i Remis tilfelle. Han står på CBD, og det har ingen ruseffekt.