Stortingsrepresentanten fra Troms ber nå kulturminister Abid Raja (V) svare på spørsmål om kulturbråket.

– Kulturministeren må komme på banen, for nå er det bare kaos. Kunstmuseet sitt rykte og renommé er skadelidende her. Nå er vi nødt til å rydde opp, sier Cecilie Myrseth (Ap).

Etter at museumsdirektøren Jérémie Michael McGowan fikk sparken og måtte gå på dagen for ett år siden, har debatten rundt Nordnorsk kunstmuseum surra og gått.

Oppmerksomheten har vært retta mot hvordan styret ved museet håndterte oppsigelsen.

Nå er det igjen ny oppmerksomhet rundt kunstmuseet som fortsatt ikke har funnet en ny direktør.

Måtte gå på dagen

Bråket rundt kunstmuseet startet for ett år siden da den daværende museumsdirektøren fikk sparken og måtte gå på dagen. Det fikk mye oppmerksomhet i mediene.

McGowan selv hevder han ble sagt opp fordi han satset på samisk kunst. Det er det flere som har støttet han i. Likevel endte oppsigelsen i rettssak som direktøren tapte.

Fem styre- og varamedlemmer har siden gått av i protest. Kunstmuseet er et offentlig museum som får 23 millioner i statsstøtte. Flere styremedlemmer et utnevnt av kulturdepartementet.

I etterkant av konflikten har det dukket opp diskusjoner om det er klokt at så mange politikere utnevnes som styreledere og medlemmer i de store kulturinstitusjonene.

Men uroa rundt avgjørelsen tar ikke slutt.

Truet med søksmål

Denne uka uttalte Myrseth seg om den pågående konflikten til avisa Nordlys. Hun ble sitert med påstander om antisamiske holdninger hos museumsstyret.

Dette reagerte styrelederen på og Myrseth fikk beskjed fra museets advokat om å trekke uttalelsen sin. Samtidig, mener Myrseth at hun ikke har påstått noe om verken styret eller styrelederens holdninger.

– Jeg tror alle som har fulgt saken synes det er absurd. Spesielt de siste dagene hvor man ytrer seg i en offentlig debatt og blir bedt om å trekke uttalelsen fra en advokat, istedenfor at styrelederen møter selv og sier det hun mener, sier Myrseth.

Myrseth fikk beskjed om at dersom hun ikke trakk sin uttalelse, kunne det ende med søksmål og ny rettssak.

Advokaten understreker overfor Nordlys at styret i Nordnorsk kunstmuseum ikke har behandlet saken og at han snakker på vegne av styreleder Grete Ellingsen.

Nordnorsk kunstmuseum er en norsk stiftelse med mål om å spre kunnskap og interesse for billedkunst og kunsthåndverk i Nord-Norge. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Ber kulturministeren svare

Myrseth mener kulturministeren nå må komme på banen i en sak hun beskriver som «absurd».

Stortingsrepresentanten fra Troms ber kulturministeren svare på hvordan tilliten og omdømmet til nordnorsk kunstmuseum skal ivaretas, i et skriftlig spørsmål til Stortinget tirsdag.

Nå må kulturministeren møte i Stortinget og svare på spørsmål om kulturbråket. Myrseth spør også om Raja har tillit til at dagens styre ved museet kan ivareta tilliten og omdømmet til institusjonen.

Kulturministeren som er ansvarlig for å utnevne store deler av styret har ennå ikke svart på Myrseth sitt spørsmål. Fristen for å svare er neste uke.

– Jeg kommenterer ikke den pågående konflikten ved museet, da dette håndteres av styret. Spørsmål til skriftlig besvarelse fra Myrseth vil selvsagt bli besvart innen fristen, sier Raja til NRK.

Kulturminister Abid Raja (V) vil ikke kommentere saken da det er en pågående konflikt som håndteres av styret. Foto: Berit Roald / NTB

Nordnorsk Kunstmuseum Ekspandér faktaboks Nordnorsk Kunstmuseum ble etablert 1. november 1985 i Tromsø.

Det er en norsk stiftelse med mål om å spre kunnskap og interesse for billedkunst og kunsthåndverk i Nord-Norge.

Kunstmuseet er landets yngste kunstmuseum og det eneste nord for Trondheim.

Museet viser til enhver tid ulike temporære utstillinger med både historisk og samtidig kunst, samt en fast samling som vises i hele museets andre etasje. Kilde: Wikipedia

Vil at styrelederen skal gå

Flere tar nå til ordet for at styrelederen ved museet må byttes ut for å få ro.

– Vår bekymring er at det ikke ligger til rette for å bygge opp igjen omdømmet til kunstmuseet med den sittende styreledelsen, som på kort sikt har sørget for at det ble rasert, sier Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for kultur og økonomi.

Til NRK skriver Ellingsen at det ikke er aktuelt å trekke seg fra styret, som skal sitte ut 2023.

Hun skriver at styrets ambisjon er å bidra til å utvikle et sterkt kunstmuseum som har muskler til å ivareta formålsparagrafen fullt ut.

Videre forklarer hun:



– Det vil si å være et kunstmuseum for hele landsdelen og alle som bor her. Dette handler både om driftsbudsjett og infrastruktur. Dette er mitt fokus. Jeg ser framover, og vil sammen med resten av styret gjennomføre det oppdraget vi har påtatt oss.