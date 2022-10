Støre ønsker strengere gransking av gjesteforskere

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det viser utfordringen med å ha åpen akademia og internasjonale samarbeid.

– Vi ønsker åpen akademia, åpne universiteter og internt samarbeid. Samtidig vet vi at moderne etterretningstrusler kan være av denne kategorien, uten at jeg kan konkludere på denne saken.

Han mener at det trengs en skjerpet årvåkenhet på hva en etterretningstrussel er, og at sammensatte trusler som illegalister også må følges med på.

Statsministeren mener at pågripelsen er en god grunn til å skjerpe undersøkelsen av gjesteforskere som ønsker innpass til Norge.

– Vi har regler som sier at land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med skal man være særlig årvåken med. Men generelt illustrerer denne saken at årvåkenhet og grundig kontroll i sånne sammenhenger er klokt, sier Støre til NRK.

Fikk oppholdstillatelse

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT) sjekket mannens akademiske bakgrunn da han søkte om å være en del av prosjektet «The Grey Zone».

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT. Foto: Kristin Humstad / NRK

Siden mannen hadde statsborgerskap fra et land som ikke er en del av EØS, var det opp til UDI å gi han oppholdstillatelse.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, forteller at de gjorde alle undersøkelsene de skulle i forkant av at mannen fikk jobb ved universitetet.

– Vi skal naturligvis lære i etterkant. Så får vi se om vi kunne gjort noe annet i rutinene våre for å få mer klarhet i bakgrunnen til folk, sier Olsen.

– Relevant forskning

– Denne saken er en viktig påminnelse om at norsk forskning, og kanskje spesielt her i nord, er meget relevant, sier Marcela Douglas, leder for Fredssenteret ved UiT.

Marcela Douglas, leder for Fredssenteret ved UiT. Foto: UiT

Hun beskriver den mistenkte mannen som en helt vanlig forsker, som var opptatt av det arktiske, Barentshavet og spørsmål om sikkerhet.

Det er Russlands interesse for Vesten Douglas mistenker kan være bakgrunn for at de kan ha vært interessert i prosjektet ved UiT.

– På et generelt nivå er verden slik at det er vanskelig for Russland å få tilgang til Vesten. Da er det klart å kunne høre på de diskusjonene som norske forskere har om sikkerhet og den tematikken viktig og relevant, sier hun.

NRK har sendt en henvendelse til UDI om saken, men har foreløpig ikke fått svar.