Norge er et værhardt land, og de siste dagene har vist at skred kan ramme hardt og på nye områder.



– Noen av skredene skjedde på plasser det var umulig å vite om det skulle skje, det må vi lære av og sende presise varsler nasjonalt.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han gjestet Helgemorgen i dag.

Nå vil han ha en gjennomgang av rutiner for varsling av befolkningen.

– Vi må gå igjennom rutinene for hva som varsles, og hvordan. Vi har den teknologiske muligheten, så dette skal vi få på plass, sier statsministeren.

Samtidig påpekte statsministeren at kommunene har anledning til å sende ut SMS med varsler om farer lokalt. Debatten har de siste dagene gått om disse SMS-ene bør komme fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Regjeringa lanserte i tidligere i år nødvarslingstjeneste på SMS. Likevel er altså deler av retningslinjene omkring bruken av slike SMS-er uklar.

I dag besøker tre ministere Lyngen for å møte de berørte ordførerne i Karlsøy, Lyngen og Nordreisa som fredag ble rammet av tre ulike skred som tok fire menneskeliv.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i tillegg til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) skal møte ordførerne og hjelpemannskaper, og å diskutere skredsikkerheten blir en av programpostene.

Ordfører i skredkommune: – Vi står i en vanskelig skvis

Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen har i etterkant av skredene fredag krevd et klarere regelverk for hvordan kommunene skal kunne varsle innbyggere og besøkende.

Det har de siste dagene gått mange skred i nord. I tre av disse skredene har det gått fire menneskeliv. Illustrasjonsfoto fra varsom.no. Foto: Skjermdump fra Varsom Regobs / Varsom Regobs

Johnsen beskriver at ordførere i skredutsatte kommuner står i en umulig skvis. På den ene siden ønsker de stadig flere turister varmt velkommen, på den andre siden føler de på ansvaret for sikkerheten til gjestene.

– Jeg kjenner meg veldig tynget av dette ansvaret. Vi skal fortsatt være en av verdens fineste skidestinasjoner, samtidig er det helt uholdbart at folk fortsetter å miste livet i skred her, sier han.

Lyngen kommune besøkes årlig av tusenvis av turister som søker store eller ekstreme naturopplevelser i Lyngsalpene.

Fredag ble det lille lokalsamfunnet igjen rammet av en skredulykke, som tok ett liv, og hvor en annen enda har status som kritisk skadd.

Johnsen etterlyser nå en overordnet, nasjonal strategi og en nullvisjon for dødsfall i skred, på samme måte som i trafikken.

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen etterlyser en overordnet, nasjonal strategi for varsling av skred. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Det er ulik praksis i kommunene hvordan man sender ut varsler til besøkende og innbyggere ved skredfare, og Johnsen mener det kan bli for varierende informasjon når ansvaret for varsler ligger på kommunalt nivå.

– Selv har jeg de siste dagene fått SMS fra både Skjervøy og Nordreisa, det er jo en fare for at folk blir spammet av informasjon, sier han.

I tillegg mener Johnsen man bør ha større fokus på å utdanne sertifiserte guider.

Han får støtte av skredforsker i CARE, kompetansesenter for skred ved UiT Norges arktiske universitet, Audun Hetland.

Skredforsker: – Det må utdannes flere guider

Hetland mener kunnskap om skred er det aller viktigste man kan gjøre for å sikre at folk er trygge i fjellet.

– I dag er det bare litt over 100 internasjonalt sertifiserte norske guider. Det burde absolutt vært rom for mange flere, men fjellfagskolen som utdanner fjellguider sliter med finansieringen, sier Hetland.

Hetland peker også på det krevende faktum at mange utenlandske turister kommer med gode skredkunnskaper fra sine land, eller har med egne guider som har liten kompetanse om norske forhold.

– Ved en SMS har du tilgang til rett informasjon, sier skredforsker Audun Hetland Foto: Truls Alnes Antonsen/NRK / Truls Alnes Antonsen/NRK

Han tror disse utfordringene kan minskes ved å utdanne flere norske:

– Å komme inn på et nytt lokalt snødekke er vanskelig selv for de aller flinkeste. Om vi kan utdanne flere norske guider har man et større tilbud til de som kommer uten guide, samt kollegaer å diskutere med for de som kommer med internasjonale guider, mener Hetland.

Både Hetland og Johnsen tror ikke svaret ligger i ferdselsforbud, men å få ut kunnskap og endre holdninger.

– Det må alltid være opp til de besøkende selv å gjøre sine vurderinger. Men vi må ha en overordnet strategi for hvordan vi får ut informasjon til de besøkende, sier Johnsen.