Tidligere denne måneden la forsvarsministeren fram den reviderte langtidsplanen for Forsvaret etter at opposisjonen sendte den i retur tidligere i vår.

Men de økonomiske rammene for langtidsplanen var de samme som før, og det ble heller ikke lovet mer personell i den nye og reviderte planen.

Både Norges Offisersforbund og en samlet opposisjon mente derfor fortsatt at planen var for svak.

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), har ansvaret for forhandlingene som nå har startet. ​

– Løftene er på lang sikt og det er noe veldig lite imponerende med politikere som har visjoner langt fram i tid. Vi må gjøre noe nå for å styrke norsk forsvarsevne, sier hun.

– Når forsvarsministeren sier at de skal øke antallet ansatte med 2200 fram mot 2028 og starte med 57 stykker, ca. 2,5 prosent, viser det det hva som er svakheten i denne langtidsplanen. Det er altfor defensiv.

Vil ha 500 flere ansatte i 2021

Ifølge Huitfeldt er opposisjonens viktigste mål å få til en mye mer konkret forsvarsplan.

– For å øke Norges forsvarsevne trenger forsvaret flere folk. Derfor ønsker vi 500 flere ansatte i Forsvaret i 2021. Det kan vi ikke utsette.

Huitfeldt peker på at det er mulig å utnytte pandemien vi nå står i.

– Vi har nå en unik mulighet til å rekruttere folk i ulike bransjer som har mista jobben, mange av dem har jobba i Forsvaret før, nå kan de få jobbe i Forsvaret igjen.

Huitfeldt sier at erfaringer fra pandemien også har vist at privatiseringen av renholdet i Forsvaret må stoppe.

– Renholdet i Forsvaret må tilbake til Forsvarets egen regi. Vi har dårlige erfaringer etter at dette har blitt privatisert under pandemien og både forsvarsdepartementet og forsvarsstaben har selv tatt tilbake renholdet. Så her krever vi en stans i privatiseringen.

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt, sier opposisjonens viktigste mål er å få en mer konkret forsvarsplan. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil satse på Nord-Norge

Kravene til opposisjonen viser også en betydelig satsing på Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge.

– Nåværende forsvarssjef sa jo da pandemien inntraff at han var den eneste av forsvarets ledelse som var plassert i nord. Det er for dårlig, og derfor ønsker vi en klar utredning av dette, sier Huitfeldt.

– Det er jo Nord-Norge som er vårt viktigste strategiske område og dermed må vi ha mer av ledelsen for Forsvaret plassert i nord. Når vi øker antallet ansatte må også flere ansatte være plassert der.

I tillegg ønsker opposisjonen en varig løsning med reell helikopterstøtte til hæren basert på Bardufoss.

– Vi kan ikke ha en hær i Nord-Norge som ikke har helikopterstøtte.

Forhandlingene og ny langtidsplan skal etter planen være ferdig 17. november.