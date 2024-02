Hun ber retten dømme den tiltalte 30-åringen til 14 års fengsel. Straffen omfatter også salg av narkotika.

Aktor mener drapet i seg selv var svært brutalt. Det skal gi skjerpet straff. Obduksjonen viste at hjertet fortsatt slo da den siste spikeren traff Unsal.

– Vi vet at Marcus rent faktisk var i live ved alle 20 skuddene. Det er viktig at dere har med dere. Vi vet ikke hvor lenge det gikk før han mistet bevisstheten. Men jeg tror ikke vi kan forestille oss den dødsangsten han må ha hatt, sa Jullum Jensen.

Ifølge de sakkyndige døde Unsal trolig i løpet av få minutter.

Spikerpistolen som ble benyttet under drapet. Foto: Politiet i Finnmark

Bønnfalt om et siste narkotikaparti

30-åringen har aldri tidligere vært i politiets søkelys for vold. I retten ble tobarnsfaren beskrevet av både samboeren og søsteren som en snill og hjelpsom mann som nærmest aldri ble sint.

Først det siste året før drapet var han mer irritabel. Da hadde han vært overmedisinert på ADHD-medisiner, søvnløs og redd for at samboeren skulle gå fra ham. Samtidig mistet han inntekten.

Pengeproblemene fikk ham til å ta kontakt med sin gamle kompis og tilby seg å selge narkotika for ham i nærmiljøet i Øst-Finnmark.

Marcus Unsal Foto: privat

Egentlig hadde han sluttet å selge stoff. En rekke SMS-er viste hvordan han nærmest bønnfalt Marcus Unsal om en siste leveranse. Unsal hadde egentlig sagt nei, fordi han var misfornøyd med treg betaling.

Da det siste partiet ble overlevert, skal Unsal ha truet med å «skjære barna hans i skiver» hvis han ikke betalte når han skulle for det siste partiet.

Da fant 30-åringen en spikerpistol bak i varebilen. Han har forklart at det svartnet for ham, og at han ikke husker noe fra han løftet spikerpistolen til Unsal lå blodig foran ham på bakken.

– Det er påfallende at han «ikke husker», sa aktor. Hun viste til den psykiatriske vurderingen, som ikke fant noen medisinsk grunn til hukommelsestapet.

Marcus Unsal ble funnet drept ved Smalfjordvann 10 dager etter at han sist ble sett hjemme. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Neppe så redd

Også tidligere meldinger fra Unsal var åpenbart truende, kom det frem i retten.

Aktor mente likevel at tiltalte egentlig ikke kunne ha vært så redd for Unsal, siden han hadde tryglet om å få selge narkotika for ham på nytt.

Jullum Jensen hevder tiltalte hadde en fast hensikt om å drepe fra han plukket opp spikerpistolen bak i bilen til han hadde fyrt av 20 spikre inn i hodet og overkroppen til offeret.

Det er også skjerpende at han skjulte liket og kastet telefonen til offeret.

Han plantet også falske spor i saken for å lede politiet på villspor.

Etter drapet sendte han flere meldinger til Unsal og spurte hvor det ble av ham. «Du får be kompisan dine kjøre deg hjem», skrev han.

– Han forsøker å få det til å se ut som om han har sluppet av Marcus hos noen han hadde noe uoppgjort med, sa aktor.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen ber om 14 år, mens forsvarer Anja K. Hellander mener rett straff ligger omtrent halvannet år lavere. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Tilsto etter hvert

Det gikk en måned fra 30-åringen ble fengslet til han tilsto drapet.

Forsvarer Anja K. Hellander mener likevel det er riktig at han får merkbar strafferabatt for tilståelsen.

Straffen bør være ett til halvannet år kortere enn det aktor krevde, sa hun.

Forsøkene på å skjule spor var langt fra så planmessig som aktor skulle ha det til, ifølge Hellander. Hun sa at 30-åringen var preget av panikk, og viste til at han etterlot viktige biologiske spor, også i bilen.

Hellander mente at han var svært stresset og psykisk belastet da drapene skjedde.

– Har er ikke vurdert som ikke tilregnelig, men det er likevel et viktig bakteppe å ha når man skal forstå hvem han var på tidspunktet for drapet, sa Hellander.

Truslene mot barna hans måtte også tas i betraktning, sa hun.

– Dette var ikke nødverge, heller ikke preventiv nødverge, men en situasjon der utsagnet rokket ved hans sinnstilstand.

Bistandsadvokatene Ida Andenæs Mehren og Heidi Marie Harto Reisvang mener at 425.000 er riktig oppreisning til hver av de etterlatte foreldrene. Til venstre forsvarer Anja K. Hellander. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Krever høy erstatning

Foreldrenes bistandsadvokater sluttet seg til aktors beskrivelse av drapet.

– De etterlatte er frarøvet et familiemedlem på brutalt vis. Det er en enorm belastning, sa Heidi Marie Harto Reisvang.

– Moren har mistet sin eneste sønn, og har ingen til å ta vare på henne når hun blir eldre. Hun har mistet sitt eneste barn, som betydde alt for henne.

Brutaliteten i drapet tilsier at oppreisningen bør ligge over normalnivået og rundt 425.000 kroner for hver av foreldrene, mener de.

Dom i saken faller 13. mars.