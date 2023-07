Siktede erkjenner drap i Tana-saken

Med bakgrunn i siktedes forklaring har politiet lokalisert og beslaglagt et våpen som antas å ha vært brukt.

Politiet ønsker foreløpig ikke å fortelle hva slags våpen det dreier seg om.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Morten Daae, påtaleleder i Finnmark politidistrikt, sier forklaringen de har fått stemmer med etterforskningen de har gjort.

– Det er viktig for oss å komme i mål, og vite at vi har vært på rett spor, og at vi har fått tatt den som har gjort dette her.

Mye av etterforskningen som politiet har gjort, stemmer overens med siktedes forklaring. – Sånn sett er vi fornøyd med det vi har gjort, sier påtaleleder Morten Daae. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

26. juni fant politiet den avdøde i et utmarksområde av en politipatrulje og ettersøkshund, i Tana.

Så langt har det vært utført en omfattende og krevende etterforskning, skriver politiet.

Det gjenstår noen ytterligere avhør av vitner og siktede, gjennomgang og analyse av elektroniske spor og annen teknisk og taktisk etterforskning.

– Det gjenstår fortsatt en del etterforskning, så det er fortsatt en del jobb som skal gjøres før vi kommer i mål.