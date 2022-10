Det var i forbindelse med en utrykning i sommer at en politipatrulje foretok ei forbikjøring rett før en sving. Dette skjedde på E6 like før Olsborg i Troms, og ble filmet av Truls Simonsen som kjørte i den første bilen de passerte.

– Jeg ble litt skremt da jeg så den andre bilen komme imot. Det var en ekkel opplevelse, sa Simonsen til NRK i sommer.

Møtende trafikk opplevde imidlertid ikke forbikjøringa som like dramatisk.

– Ikke straffbar handling

Videoen ble lagt ut i sosiale medier der den er sett og kommentert svært mange ganger. Flere reagerte på forbikjøringa, og mente at politiet brøt vegtrafikkloven §3 siden de ikke hadde blålysene på.

Forbikjøringa ble anmeldt, og nå har Spesialenheten kommet med sin konklusjon. Saken henlegges uten etterforskning.

De har ikke etterforsket forbikjøringa fordi de mener det ikke er sannsynlig at ansatte i politiet har opptrådt straffbart.

Hva skal du gjøre når politiet kjører uttrykning: Ekspandér faktaboks Du må hjelpe utrykningskjøretøyet frem.

Du bør stanse, vike ut til siden, eller begge deler.

Du kan også vise at du har sett utrykningskjøretøyet ved bruk av bremselys eller blinklys, eller ved å plassere bilen ut til siden Kilde: Sekjsonsleder for patruljen i Tromsø, Yngve Vidding.

Spesialenheten skriver at ansatte i politiet også er bundet av vegtrafikkloven, men at hensynet av trafikksikkerhet skal veies opp mot oppdragets viktighet.

«Spesialenheten mente på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var grunn til å tro at det har skjedd en straffbar handling i foreliggende tilfelle», skriver de i sin avgjørelse.

Har ført til interne diskusjoner

Leder for Midt-Troms politistasjonsdistrikt, Ole Johan Skogmo, sier Spesialenhetens avgjørelse er som venta.

– Først og fremst fordi – som det også kom fram i media – så opplevde møtende trafikk ikke hendelsen som så dramatisk som det så ut på videoen, sier Skogmo.

Årsaken til at blålysene ikke ble brukt, er fordi patruljen gjennomførte en gjennomsnittsmåling av en bil med høy hastighet. Hadde blålysene blitt brukt, ville sjåføren blitt oppmerksom på at det var et utrykningskjøretøy bak bilen.

Leder i Midt-Troms politidistrikt, Ole Johan Skogmo, sier henleggelsen er som venta. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Når det er sagt, så har vi fått med oss oppmerksomheten det skapte. Vi har diskutert internt i forhold til når vi skal benytte oss av den muligheten vi har til å kjøre utrykning og forbikjøring uten blålys, og når vi bør bruke det av allmenne hensyn likevel, sier politiinspektøren.

Skogmo sier disse vurderingene vil ligge til grunn for framtidige oppdrag i tilsvarende situasjoner.

– Jeg har høy tillit til våre ansatte og hvordan vi vil løse tilsvarende oppdrag framover, sier han.