En forbikjøring gjort av en politibil på utrykning ved Olsborg i Indre Troms har vakt oppsikt i sosiale medier siden den først ble publisert på TikTok for noen dager siden.

Videoen er i skrivende stund sett av 118.000 på TikTok.

Truls Simonsen filmet forbikjøringen. Han forteller at politibilen først kjørte forbi bilen hans, og så bilen foran.

Den andre forbikjøringen var ikke langt unna en sving.

– Jeg ble litt skremt da jeg så den andre bilen komme imot. Det var en ekkel opplevelse, sier Simonsen til NRK.

Han regnet med at politibilen skulle inn framfor han, og slakket ned farten.

Ifølge Simonsen hadde politibilen verken blålys eller sirener.

– Det så veldig nært ut før det smalt.

– Verre enn det ser ut

Anne Ottesen satt i bilen som kom i motsatt kjøreretning.

Hun mener filmen ser mye verre ut enn hvordan hendelsen faktisk var.

– Det var egentlig ganske udramatisk, og jeg tror at politiet hadde full kontroll, sier hun.

UDRAMATISK: Anne Ottesen var i bilen i motsatt kjørefelt. Hun opplevde forbikjøringen som udramatisk. Foto: Privat

Ottesen opplevde at politibilen så henne på god avstand, og kommuniserte med langlysene.

– Det var ikke så nært som det ser ut som på videoen, sier hun.

Hva skal du gjøre når politiet kjører uttrykning: Ekspandér faktaboks Du må hjelpe utrykningskjøretøyet frem.

Du bør stanse, vike ut til siden, eller begge deler.

Du kan også vise at du har sett utrykningskjøretøyet ved bruk av bremselys eller blinklys, eller ved å plassere bilen ut til siden Kilde: Sekjsonsleder for patruljen i Tromsø, Yngve Vidding.

– S kjønner at det ser dramatisk ut

Overfor NRK bekrefter politiet at hendelsen fant sted ved Olsborg i helgen.

– Hendelsen har funnet sted under et oppdrag i helgen. Vi skjønner at det ser dramatisk ut på videoen, sier fungerende leder for Midt-Troms politistasjonsdistrikt, John-Kåre Granheim.

Videoen er også lagt ut på Twitter. Samtidig som flere brukere reagerer på måten politiet gjennomfører forbikjøringen, er det også mange som påpeker at bilen foran heller ikke senket farten for politibilen.

Granheim forklarer at de valgte å ikke bruke blålys ved utrykningen. Dette skal de nå diskutere.

– SKAL DISKUTERES: Fungerende leder for Midt-Troms politistasjonsdistrikt, John-Kåre Granheim. Foto: Torkil Stoltz / NRK

– Våre sjåfører trener mye på utrykning, har jevnlig regodkjenning på utrykningskjøretøy, og kan i tilfeller bryte med veitrafikkloven. Av oppdragets natur var det ikke ønskelig med blålys på, sier Granheim og fortsetter:

– Når det er sagt så tar vi nå en intern diskusjon i distriktet om patruljen burde ha valgt et annet alternativ, og om forbikjøringen var riktig med tanke på forholdsmessighet.

Granheim bekrefter at de har fått med seg den virale videoen.

– Vi synes det er bra at mange er opptatt av trafikksikkerhet. Det er vi også, sier han.