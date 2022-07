En video av politiets utrykning i Troms i helgen har skapt reaksjoner i sosiale medier.

Videoen viser en politibil som foretar forbikjøringer på E6 i Indre Troms. Den ene forbikjøringa var ikke langt unna en sving.

– Som det fremgår i pressemeldingen, har vi og stedlig politi mottatt flere henvendelser knyttet til problemstillingen. Det er viktig for oss da og gå ut og bekrefte at vi har denne saken hos oss, sier Espen Krogh, avdelingsleder for Spesialenhetens saksmottak.

I pressemeldingen står det:

«Spesialenheten vil innhente opplysninger fra blant annet politidistriktet og deretter vurdere om det er grunnlag for å iverksette etterforsking. En eventuell beslutning vil tidligst foreligge i slutten av uke 31».

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Truls Simonsen filmet forbikjøringen. Han forteller at politibilen først kjørte forbi bilen hans, og så bilen foran.

– Jeg ble litt skremt da jeg så den andre bilen komme imot. Det var en ekkel opplevelse, sier Simonsen til NRK.

Hva skal du gjøre når politiet kjører uttrykning: Ekspandér faktaboks Du må hjelpe utrykningskjøretøyet frem.

Du bør stanse, vike ut til siden, eller begge deler.

Du kan også vise at du har sett utrykningskjøretøyet ved bruk av bremselys eller blinklys, eller ved å plassere bilen ut til siden Kilde: Sekjsonsleder for patruljen i Tromsø, Yngve Vidding.

– Udramatisk

Anne Ottesen satt i bilen som kom i motsatt kjøreretning.

Hun mener filmen ser mye verre ut enn hvordan hendelsen faktisk var.

– Det var egentlig ganske udramatisk, og jeg tror at politiet hadde full kontroll, sier hun.

Fungerende leder for Midt-Troms politistasjonsdistrikt, John-Kåre Granheim sa til NRK at forbikjøringene skjedde under utrykning. Han sa at de hadde valgt å ikke bruke blålys på grunn av oppdragets natur.

– Våre sjåfører trener mye på utrykning, har jevnlig regodkjenning på utrykningskjøretøy, og kan i tilfeller bryte med veitrafikkloven. Når det er sagt så tar vi nå en intern diskusjon i distriktet om patruljen burde ha valgt et annet alternativ, og om forbikjøringen var riktig med tanke på forholdsmessighet, sa han til NRK.