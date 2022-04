– Det er veldig deilig.

– Det er kjempeflott at sommaren kom tidleg i år, smiler veninnene Johanne Støfring, Samar Mohamed og Malene Vedvik.

Dei to elevane ved Hafstad vidaregåande skule nyt ein is i solveggen utanfor rutebilstasjonen i Førde – i ein aprilvarme som er nesten like god som rundt Middelhavet.

– Det er vanskeleg å konsentrere seg på skulen når vêret er så fint, vedgår dei.

Blant dei varmaste i Europa

Meteorologisk institutt sine offisielle målingar viser meir enn 20 grader fleire stader i Sør-Noreg. Det er grensa for ein «nordisk sommardag».

Torsdag var Stord lufthamn og Bergen varmast i Noreg med 20,6 grader.

Fredag kan det bli opp mot 23 grader enkelte stader på Vestlandet. Det er blant dei høgaste temperaturane i Europa.

– Det blir spennande å sjå kor varmt det blir, men det kan komme over 20 grader enkelte stader, og eg tenkjer vi snakkar topp tre blant dei varmaste temperaturane i Europa. Det er gøy, seier meteorolog Iselin Skjervagen.

VARMT: Torsdag vart det målt 18,4 varmegrader i Oslo. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Oslo nest varmast

Torsdag var Oslo blant dei varmaste hovudstadane i Europa. 18,4 varmegrader er likevel godt bak den norske april-rekorden på 27 grader i Sarpsborg i år 2000.

– Sjølv om makstemperaturen var høg, så er det berre for ein kort, kort periode når sola steiker som mest. Morgon og kveld er det varmare andre stader, seier klimavakt Tone Huseby.

– Er det uvanleg?

– Det er ikkje det. April er månaden med minst vind og nedbør over heile Noreg, og plar ha nokre veldig varme dagar.

Tidlegare varmedagar

Høgtrykket starta i byrjinga av påska, og vil halde seg inn i helga. Då kan det bli nesten ti grader kaldare enkelte stader. Det er kaldvind frå nord som gjer at temperaturene går ned.

– Nesten to veker med høgtrykk over Austlandet er ikkje uvanleg. Det er meir uvanleg på Vestlandet, seier klimavakta.

SOL: Det har aldri før vore målt mindre nedbør enn i år mellom 25. februar til 21. april. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Auka skogbrannfare

Faktisk har det aldri før vore målt mindre nedbør enn i år mellom 25. februar til 21. april, opplyser meteorologane.

I Sør-Noreg er skogbrannfaren allereie på gult nivå frå Trøndelag og sørover. Det er ikkje venta særskilt nedbør før søndag neste helg.

Det kan vere greitt å vite for dei som har tenkjer å grille i naturen.

– Farevarselet for skogbrann kan bikke over til oransje i neste veke, seier ho.