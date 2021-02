Da jentene i Grensevakta (GSV) fikk vite at de svenske vernepliktige får gratis bind og tamponger spurte soldaten Katinka Berg:

– Hvorfor får ikke vi det?

Mange soldater lever en uforutsigbar hverdag. Plutselig må de ut på øvelse i kulden midt i ingenmannsland. For å gjøre seg klare til strid får de utdelt alt av nødvendig utstyr.

Men bind og tamponger er ikke med.

Det vil Tillitsvalgtsordningen i Forsvaret (TVO) gjøre noe med, og ønsker derfor nå gratis sanitetsutstyr for vernepliktige kvinner.

Laget til Menig Berg ute på øvelse ved grensa til Russland. Foto: Anders Løkhaug

– Et verdispørsmål

– Vi blir ikke millionær av å være i førstegangstjenesten. Bind og tamponger er noe vi jenter trenger og noe vi har forbruk på, sier Henny Kløven Lein, soldat på Garnisonen i Porsanger.

Hun mener dette er noe Forsvaret burde sponse jentene med.

Oberstløytnant Vegard Norstad Finberg i Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til NRK:

– Forsvaret utbetaler et tjenestetillegg til vernepliktige, uansett kjønn. Det er ment for å dekke soldatens private utgifter, som toalett- og hygieneartikler.

– Dette handler mer om et verdispørsmål, sier Linnea Røbech, hovedtillitsvalgt for vernepliktige i Hæren.

Røbech og TVO mener at Forsvaret burde tilrettelegge slik at alle har et likt utgangspunkt for å lykkes.

Hovedtillitsvalgt Linnea Røbech ønsker gratis bind og tamponger til vernepliktige kvinner. Foto: Forsvaret

– Bør tilrettelegge bedre

– Forsvaret er jævlig mannsdominert, og nå begynner det å komme flere damer inn i Forsvaret og førstegangstjenesten, sier Lein.

Lein mener at det nettopp derfor er på tide at det er mer likestilling i Forsvaret.

Soldatene får som regel kort tid på seg for å gjøre sitt fornødne. Der gutta bare kan dra ned smekken og slå lens nesten hvor som helst, må jentene ofte bruke lengre tid enn gutta.

– Det er ikke så lett å kjappe seg i -30 for å skifte tampong, sier Lein.

I tillegg til at jentene ønsker gratis bind og tamponger, vil de at det tilrettelegges for mer tid til vask og skifte av tamponger ute i felt.

Oberstløytnant Finberg skriver i en e-post til NRK:

– Saken har vært oppe til diskusjon i 2019, der flere løsninger ble vurdert. Forsvaret er opptatt av at vi i samarbeid med TVO, for en helhetlig ivaretakelse av våre soldater i fred, krise og krig.

Selv om bind og tamponger ikke er en del av utstyret kvinnelige vernepliktige automatisk får utdelt, skriver Finberg at det er mulig til å få sanitetsartikler gjennom Forsvarets eget forsyningssystem. Da er det i så fall opp til hver enkelt gren av Forsvaret å bestille inn dette.

Ute i kulda går ikke alt like fort, for menig Lein blir det en påkjenning å skifte tamponger i -30. Foto: Henny Lein

Skjegg vs. mensen

Heller ikke menn får utdelt gratis utstyr som barberskum eller høvler, slik at skjegg og bart ser ordentlig ut. I Forsvaret må soldatene nemlig være striglet. Men om soldatene må ut på en uventet øvelse, er det ikke noe krav at gutta skal barbere seg.

Mensen derimot, er ikke noe jenter kan styre.

– Mensen kommer alltid i felt. Derfor er vi nødt til å ha tilgang på tamponger og bind dersom vi skal være ute i en lengre tid, sier Berg.

Menig Berg kan kontrollere mange ting, men mensen blir hakket for vanskelig. Foto: Maren Aune

Ja til tamponger i Sverige

Det svenske forsvaret har innført gratis sanitetsutstyr til kvinner. Årsaken er at de ønsker å rekruttere flere kvinner til militæret og følgelig fjerne åpenbare hindre. Det skriver den svenske nettavisen Expressen.

Den svenske likestillingsministeren Åsa Lindhagen mener dette er en veldig positiv beslutning.

– Da sender også denne avgjørelsen et veldig tydelig signal om at kvinner selvfølgelig er en åpenbar del av Forsvaret, sier Lindhagen til svenske Radio Ekot.