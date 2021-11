Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Uten koronasertifikatet vil ting bli vanskelig, sier Carite Fønnebø.

Hun er daglig leder ved utestedet Solid i Tromsø og mener koronasertifikatet vil gi dem en mulighet til å drifte videre. Hun sier de mest sannsynlig ikke hadde overlevd en ny nedstenging.

– Det føles himla urettferdig å miste jobben sin. Bransjen vår er pløyd ned, og vi er ansett som en utrygg bransje å jobbe i. Det er allerede vanskelig nok å få tak i kompetente folk. Nå har vi en mulighet til å kunne drifte videre, og den må vi bare ta.

Flere Tromsø-politikere ønsker at byen skal bli den første i Norge til å innføre koronasertifikatet som virkemiddel for å få ned smitten. Det skal kommunestyret stemme over når den nasjonale forskriften er klar. Smittevernoverlege Trond Brattland håper sertifikatet vil gjøre at folk føler seg tryggere på arrangementer.

Han tror likevel det er smitten – og ikke sertifikatet som blir veien ut av pandemien.

– På et visst tidspunkt så må vel vaksineringen av unge sannsynligvis stoppe, og det som skjer da er at smitten vil bre seg, også blant de vaksinerte. Vi ser at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, men den beskyttelsen vi har mot å bli smitta går litt ned etter hvert.

Tromsø kommune står klar for å innføre koronasertifikat med en gang forskriften er på plass. Fra venstre ordfører Gunnar Wilhelmsen, leder ved byens koronasenter Øivind Benjaminsen, og smittevernoverlege Trond Brattland. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Kritisk til koronasertifikat

Assisterende direktør i FHI, Gunn Peggy Knudsen, skriver i en e-post til NRK at vaksinerte er svært godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Nå jobber de med ulike vurderinger knyttet til koronasertifikatet.

– Vurderingene våre nå omfatter kort tekniske, smittevernfaglige, juridiske og etiske problemstillinger samt mulige bruksområder.

Smittevernoverlege Brattland tror frykt for smitte kan være årsaken til at mange i Tromsø valgte å avlyse julebord og arrangementer i fleng da nye tiltak kom på plass i forrige uke. Dette på tross av at kommunen anbefalte å gjennomføre dem.

Men å innføre koronasertifikatet er også omdiskutert. Noen frykter at det vil føre til forskjellsbehandling.

En av dem er jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes det er to ting man bør overveie her. Vi har ikke noen tradisjon i norsk helse- og sosialpolitikk for å utelukke folk fra fellesgoder på grunn av helsevalg.

Jussprofessor Hans Petter Graver peker på problematiske sider ved koronasertifikatet. Foto: NRK

– Det andre er at å innføre særlige restriksjoner mot uvaksinerte innebærer at man setter befolkningsgrupper opp mot hverandre – de av oss som er vaksinerte, mot de uvaksinerte.

Graver mener det er problematisk at et flertall innfører restriksjoner overfor et mindretall, for at flertallet selv skal slippe restriksjoner.

– Det skaper lett en uheldig situasjon i samfunnet å sette to grupper opp mot hverandre i samfunnet, mener han.

Ordningen vil imidlertid åpne for at uvaksinerte kan få grønt pass ved å framvise negativt testsvar, så det er ikke slik at de nødvendigvis utestenges.

– Overdrevet

Bareier Carite Fønnebø mener at baren Solid sannsynligvis ville ha gått under dersom det ikke er mulig å drifte normalt i overskuelig framtid.

– For min del handler dette om å beskytte arbeidsplassene våre. Vi har tatt en lang og tung støyt på vegne av fellesskapet, og i denne runden synes jeg ikke lenger det er riktig at vi skal ta den støyten.

Hun mener dramatikken rundt koronasertifikatet er overdrevet, og at valget er enkelt.

– Man har jo muligheten til å ta en test og komme seg ut som alle andre. Jeg tenker at den økonomiske konsekvensen for både kommunen og reiselivet gjelder mange tusen mennesker, sier Fønnebø.

Flere Tromsø-politikere har vært ivrig tilhengere av koronasertifikatet. Begrunnet i at man tror på økt vaksinedekning, og unngå negative økonomiske konsekvenser for næringslivet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Høye smittetall

Koronasmitten har aldri vært høyere enn den er nå. Drøyt 230.000 nordmenn er smittet av viruset, det utgjør omtrent 4 prosent av den samlede befolkningen.

– Det går helt fint, men når for mange blir smitta samtidig så belastes helsevesenet for hardt. Vår jobb framover blir å følge med på smitten, passe på at den holder seg innenfor noen grenser, og innføre forsiktige tiltak hvis det blir nødvendig, sier smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland.

I tillegg til å la kommunene innføre koronasertifikatet, har regjeringen åpnet for en tredje dose til hele befolkningen. Denne vil sannsynligvis gi en forbigående beskyttelse mot smitte – før den går ned igjen, påpeker Brattland.