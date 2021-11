Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er bortimot gledelig at antallet koronasmittede har gått ned, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.

Det siste døgnet har 50 personer fått påvist koronasmitte i Tromsø. Det er 25 færre enn på mandag. Samtidig var det mer enn 500 som testet seg i byen, en oppgang på mer enn hundre fra forrige døgn.

– Vi har høy testfrekvens med opp til fem prosent av befolkningen som testes hver uke, sier Brattland.

Tirsdag ettermiddag orienterte han formannskapet om utviklingen den siste uken. Det var forrige tirsdag at kommunen innførte nye tiltak og anbefalinger for å få ned smitten. Den fjerde smittebølgen kom til Tromsø først uten at noen vet hvorfor.

Det er foreløpig for tidlig å si om tiltakene har hatt effekt, eller om det er rom for å trappe ned siden smittetallene har gått ned. Her kan du lese mer om tiltakene som gjelder i Tromsø nå.

Nye tiltak i Tromsø Ekspandér faktaboks Følgende smittevernregler gjelder i Tromsø fra og med onsdag 10. november: Plikt til bruk av munnbind Personer over 12 år skal benytte munnbind

i taxi, for sjåfør og passasjerer ved alle kollektivreiser i Tromsø kommune,

innendørs på butikker

i fellesarealene på kjøpesentre

på serveringssteder der man ikke sitter ved bord

i lokaler for kultur, konferanse, sports- og fritidsaktiviteter

når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Unntak: Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke når man sitter ved tilvist sete under idretts, konferanse og kulturaktiviteter.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke for serveringssteder før kl. 17.00.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet og personer som opptrer under kultarrangementer.

Påbudet gjelder ikke for personer med medisinske tilstander som vil ha unødig ulempe av å bruke munnbind. Hjemmekontor Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte som reiser med kollektivtransport til arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Krav til faste plasser ved serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kravet gjelder fra kl. 17.00 og fram til ordinær stengetid. Definisjon av arrangement Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Med privat sammenkomst menes sosiale sammenkomster som skjer på sted som nevnt i første ledd, for personer utenfor samme husstand, eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.

Som arrangement regnes ikke organisert trening, prøver eller øvelser, møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning. Det kan ikke gjennomføres arrangementer med flere personer samtidig til stede enn: 100 personer på privat sammenkomst på offentlig sted. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet. Forskriften trer i kraft 10. november 2021 og gjelder til og med 23. november 2021.

Opp til fem prosent av Tromsøs befolkning testes av kommunen hver uke. Daglig er det lange køer utenfor testsenteret i Fredrik Langes gate i sentrum. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Har utsatt 12 operasjoner

21 koronapasienter er nå innlagt ved Universitetssykehuset i Tromsø.

– Det har vært stort trykk de siste ukene, men foreløpig greier vi å opprettholde normal drift ved sykehuset, sier kommunikasjonsansvarlig Jørn Resvoll.

De er forberedt på at det vil komme nye innleggelser i løpet av uken som kommer fordi antall sykehusinnleggelsene pleier å ligge litt etter smittetallene.

De siste fire ukene har tolv planlagte operasjoner blitt utsatt ved sykehuset. Det er stor mangel på vikarer, og mange ansatte går doble vakter.

Det har vært et lite oppsving i antall innleggelser ved Universitetssykehuset i Tromsø de siste dagene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Samtidig opplever hjertemedisinsk avdeling et koronautbrudd. Totalt åtte ansatte og fire pasienter er smittet.

– De greier å holde tilnærmet normal drift på sengeposten, men må muligens utsette planlagte utredninger for pasienter som må gjøre små operasjoner, sier Jørn Resvoll.

– Jeg må berømme de ansatte som står på nå. Spesielt på intensivavdelingen jobbes det utrolig godt og folk som tar doble vakter. Det er mange som merker trykket nå. Derfor trenger vi at flest mulige følger reglene og tar vaksinen.

Skal vurdere koronasertifikat

Fredag ble det klart at kommunene kan innføre koronasertifikat som virkemiddel for å få ned smitten. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har vært en ivrig tilhenger, begrunnet i at man tror på økt vaksinedekning, og unngå negative økonomiske konsekvenser for næringslivet.

En eventuell innføring er foreløpig utsatt på grunn av mangelen på en nasjonal forskrift som skal regulere bruken av sertifikatet.

– Formannskapet skal beslutte om det skal innføres i kommunen. Det vil skje torsdag eller fredag hvis departementet er klar, sier Wilhelmsen.

Smittevernoverlege Trond Brattland opplyser at de jobber så godt de kan med å få ferdig en klar anbefaling slik at representantene får lest nøye gjennom forslaget før det skal stemmes over.

Koronasertifikat Ekspandér faktaboks Hva er kravene som gir et gyldig sertifikat? Gyldighet for negativ test: 24 timer fra prøvetidspunkt (i Norge) Gyldighet for vaksine: Beskyttet: telles fra 3 til og med 14 uker fra 1. dose Fullvaksinert. Gyldighet for gjennomgått covid-19: I Norge: Inntil 12 måneder etter positiv test.

I EU/EØS: Inntil 180 dager etter positiv test. Hvor lenge er sertifikatet gyldig? Delen som er basert på fullvaksinerte har foreløpig ingen utløpsdato. PS! Gyldig i inntil 90 dager fra siste nedlastning/utskrift.

Delen som er basert på negativ test er gyldig i inntil:

24 timer fra prøvetidspunkt (i Norge) 72 timer fra prøvetidspunkt (i EU/ EØS) Kilde: EU

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) vil at Tromsø kommune skal bli den første til å innføre koronasertifikat. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Har kontroll

Smittevernoverlegen opplyser at kommunen nå har fått kontroll over de vanskeligste smitteutbruddene.

– Utbruddet på Mortensnes sykehjem er brakt under kontroll. De har også blitt ganske proffe på håndteringen så det preger driften i mindre grad enn tidligere.

Sykehjemmet har vært gjennom noen tøffe uker etter at 20 ansatte og 10 beboere ble smittet. En av beboerne døde etter å ha blitt smittet.

– Vi har klart å slå ned en bølge blant de unge. Vi ser en liten økning blant de voksne, spesielt de over 67 år, men det er små tall. Under 20 totalt, opplyser Brattland.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan utviklingen blir fremover, men smittevernoverlegen opplyser at de følger situasjonen tett.

Kommunen har bestemt at en oppfriskningsdose nå kan gis fem måneder etter dose to, men kun for de over 65 år.