Tap, tap, tap, tap og tap.

Tromsø-trener Jørgen Vik har fått alt annet enn en enkel start på tilværelsen som ny hovedtrener for laget som tok bronse forrige sesong.

Fem kamper ut i årets sesong står det nordligste eliteserielaget fortsatt med null poeng, og har bare scoret tre mål så langt denne sesongen.

Etter en sjansefattig førsteomgang, tok vertene fra nord fullstendig kontroll over kampen, og vant 4–0 over gjestene fra Skien.

Resultat i de andre kampene:

PRESSET: Fem strake tap i serien. Tromsø-trener Jørgen Vik har fått alt annet enn en enkel start på tilværelsen som hovedtrener. Foto: Carina Johansen / NTB

To kjappe

Etter en sjansefattig førsteomgang, hvor vertene fikk annullert en scoring grunnet offside, var 2. omgang langt mer innholdsrik.

Vertene fra nord, som avsluttet 1. omgang godt, var klart best etter hvilen. Noe de raskt fikk uttelling for.

ANNULLERT: Runar Norheim fortviler etter at målet ble avblåst for offside. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

I det 48. spilleminutt trådte innbytter Psyché gjennom til Erlien. Trønderen timet løpet fint.

Erlien trillet ballen til siden, hvor midtbaneveteranen Ruben Yttergård Jenssen banket ballen i mål, til stor glede for hjemmepublikummet.

JUBEL: Ruben Yttergård Jenssen satte inn kampens første etter 48 minutter spilt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Publikum på Romsaa Arena rakk knapt å sette seg før neste mål var et faktum.

Bare to minutter senere løftet Anders Jenssen ballen inn i feltet, hvor Erlien stupte ballen i nettet med hodet, og vertene opp i 2–0.

Tromsø holdt presset oppe videre i omgangen. Like før timen spilt fikk vertene en dobbeltsjanse, men gjestene fra Skien slapp med skrekken.

4–0

I det 69. spilleminutt ble det derimot mer jubel på Romsaa Arena. Og igjen var Erlien helt sentral.

Trønderen vendte opp med ballen, før han slapp den videre til Kent-Are Antonsen. 29-åringen gjorde ingen feil, og banket ballen opp i nærmeste kryss bak en sjanseløs André Hansen i Odd-målet.

Igjen rakk publikum knapt å sette seg før jubelen på nytt sto i taket på Romsaa Arena.

I det 73. spilleminutt slo målscorer Antonsen ballen ut til Norheim, som dro seg ned mot linja. 19-åringen går nok for et innlegg, men ballen gikk via foten til Hansen og i mål. En strålende kamp av 19-åringen fra Finnsnes.

Målfest

I hele fem av seks kamper søndag endte det med fire eller flere mål.

I søndagens første kamp mellom Kristiansund og serieleder Bodø/Glimt vartet lagene opp med festfotball. Danske Albert Grønbæk sendte gjestene i føringen etter 36. minutter. Det tok derimot ikke lang tid før Habib Gueye utlignet for vertene.

Etter timen spilte sendte dansken gjestene tilbake i føringen, før Gueye igjen utlignet. Like før slutt fikk serielederen inn to kjappe scoringer, og fastsatte resultatet til 2–4.

SEIER: Albert Grønbæk satte inn to mål i Glimts 2–4 seier over Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

På Ekeberg vartet serietoer Fredrikstad opp med festfotball i 1. omgang. Først med to tidlige scoringer av Morten Bjørlo, før Jeppe Kjær økte til 0–4 like før pause. Gjestene fra Oslo reduserte til 1–4 på straffe, som også ble sluttresultatet.

SEIER: Fredrikstad vartet opp med festfotball på Ekeberg. Foto: Thomas Andersen / NTB

På Hamar så det lenge ut til å ende med tre poeng til HamKam hjemme mot Haugesund. Like før timen spilt snudde gjestene kampen til 1-2, før vertene fastsatte sluttresultatet til 2–2 i det 73. spilleminutt.

I Sandefjord fikk gjestene straffe på direkten, etter at Jakob Maslø Dunsby ble lagt i bakken. Straffen satte Alexander Ruud Tveter sikkert i mål bak Sarpsborg-keeper Marko Ilic. Gjestene utlignet like etter hvilen på straffe, men det holdt ikke. Tre kjappe scoringer fra Tveter, Al-Saed og Markovic fastsatte resultatet til 4–1.

VIKTIG: Sandefjord tok tre meget viktige poeng hjemme mot Sarpsborg 08 på Jotun Arena. Foto: Christoffer Andersen / NTB

I Drammen startet vertene fra Stavanger best etter hvilen, og fikk kjapt uttelling. Sondre Auklend tredde gjennom til Lars-Jørgen Salvesen, som fikk en enkel jobb med å banke ballen i mål til 0–1.

Målet ble i flere minutter sjekket av VAR for offside, etter at ballen gikk via Gustav Valsvik, før det til slutt ble stående. Flere mål ble det ikke, og Viking klatrer med det opp til en 5. plass, to poeng bak serietoer Fredrikstad.

Brann kan med poeng borte mot Lillestrøm ta over 2.-plassen. Brann har en kamp mer spilt enn Fredrikstad.