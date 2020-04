Sjarkfiskerne får ikke være i fred for «storingan»

Bråket startet etter at havgående fiskebåter fangstet i samme område som sjarkfiskerne ved Sørøya i Finnmark, og sist uke la SV fram forslag om forbud.

Spørsmålet skal etter planen behandles i Stortinget 7. mai. Men allerede nå slår regjeringspartiene sammen med Frp fast at det ikke er aktuelt å støtte SVs forslag.

Tom-Christer Nilsen og Høyre avviser forslaget om å forby de store fiskebåtene å fiske innenfor grunnlinjen, og de får med seg resten av regjeringen og Frp. Foto: Scanpix

– Jeg tror ikke spontane lovforslag i Stortinget uten forutgående utredning eller kvalitetssikring er til noe særlig hjelp i denne sammenheng, sier fiskeripolitisk talsperson Tom-Christer Nilsen i Høyre.

Både Venstre og KrF slutter seg til Høyres syn. Det samme gjør Frp.

– Vi mener det vil være mer hensiktsmessig med lokale reguleringer og havdelingsregime enn et spontant lovforslag uten noen form for utredning eller kvalitetssikring i forkant, sier Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt, som sitter på finnmarksbenken på Stortinget.

Det er uklart hvor Ap lander, men det har uansett ikke betydning for utfallet i Stortinget.

– Arbeiderpartiet vil vurdere alle forslag, og vurderer å fremme forslag selv om saken. Men vi må først få drøftet det, sier fiskeripolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap).

– De minste blir rammet

Fisker og SV-politiker Tom Vegar Kiil stod i fremste rekke da krangelen mellom fiskere på de store og de små fiskebåtene startet. Han er ikke fornøyd med at forslaget om forbud blir avvist av stortingsflertallet.

– Det er jo ingen bombe, for så vidt. Sånt er vi vant til fra den kanten, det er de minste som blir rammet av denne politikken, sier Kiil.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes deler ut refs til Fremskrittspartiet for at de støtter regjeringen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

SV-leder Torgeir Knag Fylkesnes er spesielt forundret over at Fremskrittspartiet ikke vil støtte opp om lovforslaget.

– At Frp nå bare er et støttehjul for regjeringen, og ikke er villig til å høre på kystens folk, det overrasker meg, sier Fylkesnes.

Han retter skarp kritikk mot stortingsrepresentanter fra nord som ikke støtter SV i denne saken.

– Det er ganske utrolig at vi har stortingsrepresentanter fra nord som legger seg på linje med de største fiskebåtrederne. Jeg synes det er sjokkerende at det går an å holde på slik, sier Fylkesnes.

Fisker og politiker Jo Inge Hesjevik (H) ønsker en større diskusjon om de store båtenes verdiskaping på kysten. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Populistisk utspill

Blant Høyres politikere i Finnmark er også Jo Inge Hesjevik, som sitter i fylkestinget. Han mener spørsmålet er større enn at det kan løses gjennom kjappe vedtak.

– Hele fiskerinæringen trenger å ta en gjennomgang av om de store båtene gir nok verdiskaping for lokalsamfunnene. Jeg tviler jo på det, sier Hesjevik.

Utspillet fra SV har han imidlertid liten sans for.

– Jeg synes det er et populistisk utspill fra SV å gå til angrep på de store båtene, de er jo aldri populære på kysten. Det er ikke tillitvekkende, det virker som det ikke ligger mye arbeid bak forslaget – for å si det rett ut.

Tom Vegar Kiil (SV) ser framover, forbi det kommende tapet i Stortinget.

– Jeg mener det er trasig, men kampen er i gang.