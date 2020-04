SV fremmer forslag om å forby store båter å fiske nær land

De siste dagene har det blitt rettet sterke beskyldninger mot de store fiskebåtene. Mange av båtene kommer fra Vestlandet, og er bygget for å fiske ute på åpent hav.

SV vil nå forby fisket, om to uker legger de fram forslaget sitt i Stortinget.

Fisker Tom Vegar Kiil er oppgitt over at store fiskebåter siste uken har kommet opp i Breivikfjorden på Sørøya. – Jeg er forbanna og lei av at storingene skal tyne de små, sa Kiil til NRK. Foto: Tom Vegar Kiil

– Når de store fiskebåtene, på opptil 50 meter, kommer helt inn til kysten, fører det til at det fiskes mye mer. Kapasiteten på disse båtene er jo enorm, og det fortrenger mindre fiskebåter, sier fiskeripolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Og Fylkesnes får i dag langt på vei støtte også på den blå siden i politikken.

– Jeg er usikker på om det er god fiskeriforvaltning å slippe de store fiskebåtene inn til kysten. Dette er fartøyer som kan sette tusen garn i en ganske liten fjord, og som så ender opp med å fortrenge den minste flåten, sier fisker og fylkespolitiker Jo Inge Hesjevik i Troms og Finnmark Høyre.

Høyres Jo Inge Hesjevik uttrykker usikkerhet, men mener den minste flåten blir fortrengt. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Liker bare ikke store båter

Fiskebåtrederne avviser påstanden om at den havgående flåten presser de mindre fiskebåtene vekk. Forbundsleder Audun Maråk i Fiskebåt mener de største fartøyenes mannskap evner å tilpasse seg de mindre fiskebåtene.

– Enkelte liker bare ikke store fiskebåter, men det at disse båtene er større enn andre fartøy, det er ikke en god nok begrunnelse for å vise dem vekk, sier Maråk.

Lederen i Fiskebåt, Audun Maråk, har ingen tro på at det blir mindre fisk tilgjengelig på grunn av at store båter fisker sammen med de små. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Han er enig i at større fiskebåter skal vise hensyn overfor de små, og at dersom småfiskebåtene får mindre fangst på grunn av de store, bør de små få være i fred.

– Hvis det blir mindre fisk tilgjengelig, hvilket jeg ikke har noe tro på, ja, så bør enn nødvendigvis ta hensyn til den kystnære flåten. Men da må diskusjonen være basert på realiteter, ikke følelser, sier Maråk.

Like viktig å verne kysttorsken

I tillegg til de negative effektene politikerne i SV og Høyre ser for kystflåten, blir også muligheten til vern av kysttorsken fremmet som et like stort problem, når den havgående flåten fisker nært land.

For selv om fiskerne på denne tiden av året fangster torsk på tur ut i Barentshavet, den torsken som kalles skrei, er det også kysttorsk i de samme områdene. Kysttorsken vandrer ikke rundt slik som skreien gjør.

– Dette fisket kan gå hardt ut over den truede kysttorsken, når så effektive båter kommer og setter sine bruk og garn og hele greia, dette må stanses, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Fiskemottaket i Breivikbotn ser ingenting til de havgående fiskebåtene, her er det stort sett sjarkflåten som leverer. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Vet ikke hva han snakker om

Fiskebåtrederne betviler kompetansen til SVs fiskeripolitiske talsmann, og avviser at det er av betydning for kysttorsken at store båter fisker nær kysten.

– Fylkesnes vet ikke hva han snakker om, fordi den fisken vi fisker på nå er vandrende torsk, skrei som går ut i Barentshavet. Det kvantumet kysttorsk som eventuelt blir tatt av den havgående flåten, er forsvinnende lite.

Men fiskebåtrederne møter sterk motstand på dette punktet også fra annet hold, kystfiskerne er enig med SV i at kysttorsken står utsatt til når de største fiskebåtene kommer nær.

Kystfiskernes lagsleder Arne Pedersen reagerer på fiskebåtredernes argumentasjon. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Her er det et enormt fiske som foregår med veldig effektivt redskap, i gytefeltet til kysttorsken, og det kan vi ikke holde på med, sier leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag.

Han reagerer skarpt på hva Maråk sier om SV-politikeren.

– Det er typisk fiskebåtrederne å debattere på dette viset. Å diskutere vettet til Fylkesnes, det er jo borti helvete! sier Pedersen.