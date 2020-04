Søndag kveld kom meldingen fra Tromsø Idrettslag om at Simo Valakari var ferdig som hovedtrener i klubben. Det som sjokkerte de fleste var tidspunktet.

– Jeg ble skuffet over at klubben ønsket å gjøre det, sier Simo Valakari.

NRK treffer 46-åringen fra Finland i aprilsola i Tromsø. Det har gått et par dager siden han forhandlet fram en sluttpakke med klubben.

Han er litt lengre på håret enn han pleier å være. Som så mange andre – etter at frisørene i Norge måtte korona-stenge 12. mars.

Korona-diskusjoner

Og Valakari legger ikke skjul på at korona-krisen etter hvert ble en utfordring – i forholdet mellom ledelsen i TIL og hovedtreneren i klubben.

Det var altså litt mer drama enn Valakari først ville innrømme overfor den finske avisen Helsingin Sanomat og VG på mandag.

Ledelsen i TIL, her ved styreleder Stig Bjørklund og daglig leder Kristian Høydahl, valgte til slutt å kvitte seg med Simo Valakari. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Overfor NRK letter han på sløret:

– Ledelsen i TIL tok avgjørelsen om permittere spillerne umiddelbart. Vi tenkte ikke på om vi kunne gjort noe annerledes. Det var det eneste alternativet de sa de hadde.

Jeg respekterte det. Men var det det beste for det sportslige? Kanskje ikke, sier Valakari – og fortsetter.

– Når spillerne kunne trene i små grupper med en trener, skjedde det heller ikke noe. Men sånn er det. Jeg har alltid respektert ledelsen og avgjørelser de må ta i forhold til økonomi. Klubben er størst og viktigst uansett, sier Valakari.

Fra finsk frelser til fiasko

Sportslig gikk Valakari fra finsk frelser høsten 2017 – da han sikret «Gutan» en ny kontrakt i eliteserien, til nedrykk og syndebukk to år senere. Ledelsen på Alfheim fredet Valakari etter en omfattende nedrykks-evaluering.

Men Valakari likte ikke at sportsjef Svein-Morten Johansen ble fjernet etter 2019-sesongen. Og ga uttrykk for det i media.

Og etter hvert fikk sjefene på Alfheim nok av stadig tøffere diskusjoner med hovedtreneren etter at også fotballen ble satt på korona-pause.

Valakari innrømmer at temperaturen steg. Også fordi klubben ikke hadde hverken sportssjef eller er sportslig utvalg som et mellomledd.

– Det kan gå hett for seg. Men for meg var det som en normal diskusjon jeg har med spillerne og støtteapparatet når du vil forbedre deg. Det er lidenskap.

I alle fotballklubber kan det bli konflikter. Men for meg var det ikke noe problem.

Simo Valakari mistet grepet på resultatene høsten 2018. Motgangen fortsatte i 2019 og endte med nedrykk til 1. divisjon etter 1-1 mot Stabæk i siste serierunde. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Åpen for å fortsette i Norge

Valakari blir nå boende i sin leilighet i Sentrum Terasse i Tromsø – med sin finske samboer, som jobber på UNN som kirurg, og hennes sønn.

Men Valakari er tydelig på at han ønsker å fortsette som fotballtrener etter korona-krisen. Det kan fort bli en annen norsk klubb – hvis muligheten byr seg.

– Det kan være ungdomslag, det kan være i Norge, det kan være over alt. Men miljøet må være riktig. Og at du kan føle at du kan gå på jobb med et smil hver dag. Som jeg har gjort her i Tromsø, slutter Valakari.

Som tross alt elsket lidenskapen han følte i Nordens Paris.

Nå får han ikke muligheten til å revansjere nedrykket.

– Jeg er sikker på at vi ville rykket opp. Det er min største skuffelse at jeg ikke får oppleve det med spillerne, slutter Simo Valakari.