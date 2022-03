– Dette er en pasientgruppe som sjeldent står opp for seg selv. De er sårbare og maktesløse, sier assisterende fylkeslege hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Bjørn Øygard.

Statsforvalteren ser svært alvorlig på lovbruddene som ble avdekket under deres tilsyn hos Tromsø kommune.

I tilsynsrapporten kommer det fram at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på flere punkter.

Rapporten konkluderer med at de har vært for dårlig til å kartlegge og følge opp personer med selvmordsrisiko.

– Vi snakker her om en gruppe som kanskje ikke har så mye struktur i sitt eget liv. Da er det desto viktigere at behandlingstilbudet er strukturert, holder fast i disse brukerne og følger de opp over tid, sier Øygard.

Assisterende fylkeslege Bjørn Øygard hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier de ser svært alvorlig på saken. Foto: Kristina Kalinina

Ikke fulgt egne rutiner

Tilsynet ble gjort på Lanterna oppfølgingstjeneste i fjor høst, etter at det i 2019 kom inn flere bekymringsmeldinger.

I løpet av tre måneder i 2019 tok fem personer tilknyttet enhet for psykisk helse og rus sitt eget liv. To selvmordsforsøk ble avverget.

Øygard trekker frem at en del av rutinene på enheten var dårlige og avleggs. Det var heller ikke alltid at disse ble fulgt.

– Det tyder på at de tilsatte kanskje ikke har hatt tilstrekkelige opplæring eller kunnskaper, og det er noe vi ser svært alvorlig på, sier han.

Slik kan du hjelpe en med selvmordstanker Ekspandér faktaboks Selvmordstanker eller andre destruktive tanker kan skyldes mange ulike forhold.

Å snakke om sin vanskelige situasjon kan være det som bryter det selvdestruktive tankemønsteret.

Ingen kan være ansvarlig for at en annen person velger å ta sitt eget liv. Men som familie, venner eller andre nære personer kan vi være de første til å oppdage faresignaler og gripe inn før det er for sent.

Hvis du er bekymret for at den du kjenner går med selvmordstanker, så snakk med vedkommende. Fortell at du er engstelig og hvorfor du er det. Spør om det nå har blitt så ille at han/hun har tenkt å ta livet av seg.

Hvis noen forteller deg at de tenker på å ta livet sitt, ta det som blir sagt alvorlig. Vær konkret og tydelig, og fortell at dette er noe som gjør deg bekymret.

Husk at du må kontakte legevakt, psykiatrisk poliklinikk eller sykehus hvis en akutt krise skulle oppstå eller hvis du blir usikker på situasjonen. Det er bedre å be om hjelp en gang for mye enn en gang for lite.

Ofte blir en handlingslammet fordi en ikke kjenner seg kvalifisert til å gripe inn i situasjonen, men den viktigste førstehjelpen en kan gi er å være medmenneske, være til stede og vise at en bryr seg. Mange personer som ønsker å ta sitt eget liv, kjenner sterkt følelsen av håpløshet og ensomhet. Dette kan vi alle hjelpe til med å lindre ved å være til stede og lytte. Det letter å snakke om ting.

Husk at du aldri bør håndtere selvmordsproblematikk alene. Involver andre, og husk at du selv også kan ringe til krise- og kontakttelefoner.

Vær tålmodig og forståelsesfull. Fordømmelse og moralprekner er det siste et menneske i krise trenger.

Det er uansett tøft å stå i en slik situasjon alene. Sørg for å trekke inn noen andre som dere begge kan stole på. Du kan si at dette er for vanskelig for deg alene, og at det ikke er et brudd på tilliten at du ønsker å ha flere som dere begge to kan snakke med, og få hjelp og støtte fra.

Noen ganger er det riktig å søke hjelp selv om den andre ikke ønsker det. Han eller hun kan senere komme på andre tanker. Det er bedre å be om hjelp en gang for mye enn en gang for lite.

Det er ofte lurt å prøve å motivere den som er i krise, til å gå i behandling. Dette kan være hos en lege vedkommende har tillit til, eller hos en psykolog eller psykiater. For å få time hos de fleste psykologer og psykiatere må en ha en henvisning fra fastlegen. Hvis den du kjenner er veldig engstelig eller deprimert, er det kanskje nødvendig at du eller noen andre som kjenner vedkommende er med til lege og de første konsultasjoner hos psykolog eller psykiater. Kilde: Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging

Kommunen ser alvorlig på saken

I etterkant av tilsynet ba Statsforvalteren kommunen om å lage en plan for hvordan lovbruddet kunne rettes. Frist for tilbakemelding var i desember 2021.

Denne fristen ble ikke overholdt av kommunen. Etter en purring fra Statsforvalteren har kommunen nå kommet med forslag til forbedring.

– Det er jo selvfølgelig alvorlig at kommunen ikke hadde alle nødvendige rutiner på plass. Det er noe som vi har tatt på største alvor, og som vi nå har innarbeidet i planen for forbedringsarbeid, sier leder for Helse og velferdsutvalget, Gunhild Johansen.

Hun mener det er vanskelig å peke på en spesifikk årsak for hvorfor rutinene ikke var på plass, men poengterer at de nå har tatt grep.

– Det er mulig at vi ikke har sett at det var et behov, men det gjør vi nå. I de nye rutinene er selvmordsrisiko et av elementene som skal behandles.

Leder for Helse og velferdsutvalget i Tromsø kommune, Gunhild Johansen, sier de har tatt grep for å forbedre seg. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Skal sikre kvalitet og fagutvikling

Kommunens ansatte skal nå spørre brukerne om de har hatt planer om å begå selvmord på alle møter.

– Og dersom det vurderes til at noen er i faresonen, så skal det lages et opplegg for selvmordsforebygging, sier Johansen.

Enheten for psykisk helse og rus har nå satt i gang et arbeid med systematisering og sikring av kvalitet og fagutvikling på avdelingen.

Dette arbeidet skal ifølge kommunen være gjennomført i løpet av høsten 2022.

– Vi skal også lage kvalitetspakker med feller journalmapper for behandlingsplan, sier Johansen.

Skal følge opp saken

Statsforvalteren er klar på at de vil følge kommunens forbedringsarbeid tett.

– Den viktigste delen av tilsynet foregår i den fasen vi er i nå, etter at vi har påpekt lovbrudd. Da er det viktig å følge opp at lovbruddet blir lukket, sier Øygard.

Statsforvalterens saksbehandlere går nå grundig gjennom de nye planene til kommunen. Øygard utelukker ikke at de vil be om flere opplysninger i saken.

– Det kan også være at vi holder fast i saken en runde til og påser at det de sier de har tenkt å gjøre faktisk blir gjort, sier han.