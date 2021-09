Det var scener fra tidlig august som gjorde at ekteparet Nicole Merten og Hans Hatle startet innsamlingsaksjonen dagen etter.

Fra sin egen veranda i Kirkenes kunne de følge med på den russiske snøkrabbebåten «Tamango», som sto i full fyr ved kaia nær sentrum.

Det var heldigvis ingen personskader, men brannvesenet klarte ikke å slukke brannen.

– Vi syntes det var et helt forferdelig å se at båten gikk brennende ut av fjorden, sier Hans Hatle på Finnmarkssendingen.

Båten er totalskadet i brannen. Den skal snart fjernes fra fjorden dit den ble fraktet på grunn av eksplosjonsfare.

Onsdag 8. august begynte det å brenne på den 54 år gamle tråler «Tamango». Brannvesenet klarte ikke å slukke brannen. Foto: Redningsselskapet

Flere norske givere

Det var Nicole Merten som tok initiativet og startet innsamlingen dagen etter brannen. Og det tok ikke lang tid før pengene strømmet inn.

– Det aller meste kom de første to ukene. Det var fantastisk å se hvor hjelpsomme, gavmilde og engasjerte folk i Sør-Varanger var, sa hun til Sør-Varanger avis, som omtalte saken først.

Aksjonen har vart i én måned og samlet 141.400 kroner fra 335 givere, både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

– Det er en utrolig raus handling og et godt hjertelag å gi så mye penger og på så kort tid, sier Hans.

I Kirkenes lever også mange familier av inntektene som kommer fra russiske sjøfolk og russiske rederier, ifølge Hatle. Derfor er det naturlig at så mange nordmenn har bidratt.

– Russerne sender båter hit til klargjøring for å gå ut på feltet. De har også båter til reparasjonen her. Det er mange mennesker i Kirkenes som skal være takknemlige for at russerne er her, sier Hatle.

– Det var hennes idé. Jeg har bare hjulpet til, sier Hans Hatle om Nicole Merten. Foto: Yngve Grønvik / Sør-Varanger Avis

Møttes i Kirkenes

Nesten alle de 22 sjømennene som var med på katastrofebrannen, kom tilbake til Norge denne uka. De forberedte seg på å dra ut i havet med en annen tråler da Merten og Hatle møtte dem.

Da overleverte initiativtakerne innsamlede penger personlig til sjømennene. Med dette slapp det norske ekteparet også masse problemer med banktransaksjoner mellom Norge og Russland.

– Det var et utrolig rørende møte, og jeg er så glad for at vi kunne avslutte innsamlingsaksjonen på denne måten og treffe dem det gjelder, personlig, sier Nicole Merten.

Sjømennene måtte kvittere for hver sin konvolutt med innsamlede penger. Kaptein Ilmar Usmanov gjorde det fire ganger: for seg og for de tre av mannskapet som ikke var i Kirkenes. Foto: Yngve Grønvik / Sør-Varanger Avis

Mistet alt

På kaia i Kirkenes var det flere glade mennesker som samtidig måtte holde tårene tilbake da Merten og Hatle møtte de russiske fiskerne.

– Vi er veldig takknemlige og overrasket, sier kaptein Ilmar Usmanov.

Gleden og overraskelsen var stor blant sjøfolkene fra tråleren Tamango. Foto: Yngve Grønvik / Sør-Varanger Avis

I brannen mistet sjømennene både sin arbeidsplass og personlige ting.

– Alle mistet PC-er, klokker, mobiltelefoner og andre eiendeler i brannen, forteller Usmanov.

Han sier til SVA at forsikringen slett ikke dekket verdien av de tapene fiskerne hadde, og da de måtte rømme båten, måtte det meste bli igjen om bord.

– For en sjømann er båten både arbeidsplass og ens andre hjem. Det var ingen som forlot båten med lett hjerte, sier kapteinen.

Etter å ha betalt avgiften til nettstedet der innsamlingen foregikk, har sjøfolkene fått 6.025 kroner hver, ifølge SVA. Summen tilsvarer litt under ei månedslønn i Murmansk fylke, hvor fiskerne kommer fra.

– Vi er utrolig takknemlige og tar imot denne gaven med ydmykhet. Det betyr veldig mye for oss, og pengene kommer virkelig godt med, sa kaptein Ilmar Usmanov.