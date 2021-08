Fiskebåten ble slept vekk fra havn i natt, da hadde innbyggerne i Kirkenes fått beskjed om å holde seg innendørs. Ved 1-tiden natt til mandag smalt det.

– Like etter at vi hadde fått slept fiskebåten opp på stranda så eksploderte det om bord. Da bestemte vi oss for å få trukket oss unna, for det haglet deler fra båten rundt oss, sier skipssjef Per Bergmann på RS «Halfdan Grieg».

Fiskebåten «Tamango» er 54 meter lang, den ble bygget i Vladivostok i 1967. Den drev med teinefiske etter snøkrabbre.

Fiskebåten på vei vekk fra Kirkenes søndag kveld. Foto: Kim Anton Elvebakk

– I og med at vinden har snudd, og røyken driver hitover, så ser vi ikke båten for øyeblikket, sier Per Bergmann, skipsfører, RS «Halfdan Grieg» ved 8-tiden mandag morgen.

– Har man kontroll over situasjonen nå?

– Litt kontroll, vi har ikke kontroll på brannen, den må bare brenne ut. Vi venter på at det skal komme båter fra brannvesenet, slik at vi kan få flyttet fiskebåten lenger inn mot land igjen.

Per Bergmann på redningsskøyta «Halfdan Grieg». Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Vinden snudde i 7-tiden mandag morgen. Da drev båten fra land, noe som ses på som uheldig. Nødetatene ønsker at båten skal ligge på grunnest mulig vann i tilfellet den synker.

På dypere vann vil det bli langt mer komplisert å samle opp olje som lekker ut. Det er lagt oljelenser rundt båten.

Gir opp slukking

Politiet har gitt opp å få slukket brannen i en russisk snøkrabbebåt, som i går ble slept vekk fra Kirkenes havn av redningsskøyta «Halfdan Grieg».

Ved 01-tiden i natt var det flere eksplosjoner om bord. Båten ligger nå vest av Ellinghamn og Klubben, i Korsfjorden nord for Kirkenes.

RS «Halfdan Grieg» holder oppsyn med havaristen i Korsfjorden utenfor Kirkenes. Bildet er ikke fra den aktuelle hendelsen. Foto: ALF VIDAR SNÆLAND

– Det var en betydelig eksplosjon, så det splintret deler i betydelig omkrets rundt båten. Det gjorde at man trakk seg unna båten med 300 til 400 meter, sier operasjonsleder i politiet, Leo Johansen

– Hva gjør man om båten begynner å synke?

– Det er ønskelig at båten ligger nærmest mulig land, for kommer den ut på dypere vann vil det være en større utfordring med oppsamling av dieselolje, sier Johansen.

Om bord er det 47 tonn med diesel.

Det russiske fartøyet begynte å brenne søndag ettermiddag. Nå er fiskebåten slept vekk fra havna i Kirkenes. Foto: Gunnar Sætra / Sør-Varanger Avis

Oppfordret innbyggere til å lukke vinduer

Fiskebåten lå til kai i Kirkenes da det ble meldt om brann der i 14-tiden søndag. Ingen er skadd, og det ble jobbet med å slepe den brennende tråleren vekk fra havna etter at den fikk slagside.

– Vi oppfordrer alle som bor i sentrum av Kirkenes om å holde vinduer og dører lukket i natt grunnet båtbrannen som pågår ved Kimek, meldte brannvesenet søndag kveld.

Kimek er det lokale verftet i Kirkenes som har mange oppdrag for russiske fiskebåter. Senest tidligere i år havarerte en tråler inne på området til verftet.

Det russiske mannskapet blir tatt hånd om i havna og ble søndag innlosjert i brakker.