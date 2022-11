Russland om norsk forsvarspolitikk: – En destruktiv kurs

Anklagene kommer fra talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Utenlandske militærbaser er blitt etablert i Norge på permanent basis, hevdet Zakharova onsdag.

– Infrastruktur er modernisert, moderne utstyr kjøpes inn, og Oslo er nå blant de mest aktive støttespillerne for Natos involvering i Arktis, la hun til.

Zakharova hevdet at Norge med overlegg følger «en destruktiv kurs mot opptrapping av spenningene i den euro-arktiske regionen og den endelige ødeleggelsen av russisk-norske relasjoner».

– Vil svare

Videre sa hun at Russland alltid er åpen for dialog, men at alle uvennlige handlinger vil bli møtt med et «betimelig og adekvat svar».

Ifølge Dagbladet kom hun også inn på skjerpingen av det norske Forsvarets beredskap.

– Det ville ikke ha brydd oss, hadde det ikke vært for én ting: De uttalte at dette grepet skyldes Russlands handlinger, som de mener at har forårsaket denne farlige situasjonen. Nei, dette skyldes ikke våre handlinger, det skyldes deres handlinger – dere i Vesten, sa den russiske UD-talspersonen.

Fengslede russere

Zakharova sa også at forholdet mellom Russland og Norge har «nådd et bunnpunkt». Skylden la hun utelukkende på Norge.

I tillegg beskyldte hun norske myndigheter for å ha iverksatt en kampanje «målrettet mot russiske turister, som fengsles i Norge».

En rekke russiske statsborgere er i høst blitt fengslet i Norge for brudd på bestemmelsene om droneflygning i Norge.

Forholdet mellom Russland og vestlige land er blitt kraftig forverret etter at store russiske styrker invaderte Ukraina i februar. Russiske soldater i Ukraina er en rekke ganger blitt anklaget for krigsforbrytelser.

I likhet med andre vestlige land har Norge gitt omfattende militær og økonomisk støtte til Ukraina og landets forsvarsstyrker.