– Vi opplever at det har vært mer personell fra andre land sine etterretningstjenester for å monitorere her.

Det sier ordfører i Bardu kommune i Troms, Toralf Heimdal. Kommunen er tilholdsplass for en av Norges største militærleirer.

Her holder Artilleribataljonen, Panserbataljonen og Sanitetsbataljonen til. Etterretningsbataljonen har også sitt hovedkvarter her.

Amerikanske marinestyrker har hatt faste øvelser ved Setermoen leir siden 2017.

– Vi har sett at aktiviteten har tatt seg opp siden da, sier Heimdal.

Ifølge ordføreren skal de fleste personene fra utenlandsk etterretning komme fra Øst-Europa og da særlig Russland.

– I tillegg er amerikanerne her for å passe på sine egne.

Opererer ikke i det skjulte

Forrige uke ble det kjent at PST mener en gjesteforsker tilknyttet UiT Norges arktiske universitet egentlig er en russisk spion, men har operert i det skjulte.

Utrustet med brasiliansk pass skal han ha opparbeidet seg en dekkhistorie, og brukt denne for å samle inn informasjon om det norske samfunnet.

En person som opererer på denne måten kalles for illegalist, slik som i spionserien «The Americans».

Men ifølge Heimdal er det ikke slik personene de har observert går frem.

– Jeg tror de liker å vise at de er her, sier han.

– De legger ikke skjul på at de er her, og følger med.

Kommunikasjonssjef i Hæren, Erling Nervik, bekrefter til NRK at de også har sett økt aktivitet.

– Fremmed etterretning er der hvor vi er, for å se på hva vi driver med. Vi ser over tid flere observasjoner på adferd som handler om å hente inn informasjon om vår aktivitet, sier han.

– Dette er basert på observasjoner fra både sivile og personell i Forsvaret.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra den russiske ambassaden i Norge, men har så langt ikke lyktes med det.

Kommunikasjonssjef i Hæren, Erling Nervik, sier de har sett økt aktivitet fra etterretningstjenester Norge ikke er alliert med.

– Et angrep på Norge ville vært annerledes

– Det er ikke slik det er på film, at vi er de gode og de andre er de onde. Det er ingen som oppfatter seg selv som den onde i disse spillene.

Det sier høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen. Han er klar på at mesteparten av etterretning i dag handler om å samle inn ugradert informasjon.

– 80 til 90 prosent av moderne etterretning bygger på åpne kilder, sier han.

– Etterretning er innsamling, behandling og vurdering av slik informasjon.

– Så det er ikke som i klassiske spionfilmer, der man jakter på mapper stemplet «Top-Secret»?

– Det er selvfølgelig litt av det også, men det er bare en liten del.

Ulriksen mener at målet er å samle inn nok informasjon for å kunne male et bilde av hvordan et system eller en by henger sammen.

– På den måten kan man finne ut hvem man har lyst til å påvirke eller sette i situasjoner som man kan presse og styre.

Høgskolelektor sier at hybrid krigføring i stor grad handler om å finne og utnytte sårbarheter i et land.

– Et angrep på Norge ville ha vært annerledes enn angrepet på Ukraina, fordi vi har ulike sårbarheter, sier Ulriksen.

Høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, sier at det meste av dagens etterretning foregår via åpne kilder. Foto: Pål Hansen / NRK

PST holder alle muligheter åpne

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til NRK at de har fått inn flere observasjoner de siste månedene, men vil ikke si om enkelte områder peker seg ut.

– En grunn kan være fordi det har vært økt fokus på dette i media, men det kan også være fordi det faktisk er mer aktivitet. Det er noe vi nå jobber med å avklare, sier Martin Berntsen i PST.

Økt aktivitet fra utenlandske etterretningstjenester er også noe PST har forventet etter at krigen brøt ut i Ukraina.

PST mener aktivitet fra utenlandske etterretningstjenester kan være flere ting.

– Vi tror ikke det er sannsynlig at de driver med kartlegging for å sabotere, men vi kan heller ikke utelukke det, sier Berntsen.

– Det kan også rett og slett bare være signalering. Det er noe de gjør bare for å vise at de er her, og trenger ikke ha noe dypere årsak.

PST utelukker heller ikke at Russland gjør dette for å se på hvordan PST reagerer. Derfor ønsker de ikke å kommentere hver enkelt hendelse i detalj.

– Vi holder alle muligheter åpne, sier Berntsen.