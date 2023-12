Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Et snøskred på Reinøya i Troms i mars tok livet av to personer og ødela et bolighus og et fjøs med 140 geiter.

- Røde Kors mener at evakueringen av de 30 gjenværende innbyggerne tok for lang tid.

- En rapport fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark evaluerer hendelsesforløpet og samarbeidet mellom redningsmannskaper, kommuner og myndigheter.

- Rapporten foreslår at befolkningsvarsling via SMS bør inneholde nok informasjon til at innbyggerne kan selvevakuere eller vente på å bli evakuert.

- Karlsøy kommune har evaluert sin kriseledelse under skredet og ser behov for bedre rutiner for befolkningsvarsling.

- Politiet mener at tidsbruken var innenfor det man må påregne i en slik krevende situasjon, og at evakueringen ble gjennomført på en sikker måte. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

På ettermiddagen 31. mars i år rykket redningsmannskaper ut til Reinøya i Troms etter melding om et stort snøskred.

Skredet hadde feid med seg et bolighus og fjøs med 140 geiter på havet. Ekteparet Rolf Harald og Lisbeth Annie Albertsen omkom i ulykka.

Skredfaren på øya var ekstremt stor, ifølge politiet, som bestemte seg for å evakuere de 30 fastboende i området.

Sett i ettertid, tok evakueringa for lang tid, mener Røde Kors.

Det går frem av en ny evalueringsrapport som Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet. (Pdf: Evalueringsrapport )

Rapporten tar for seg hendelsesforløpene og samarbeidet mellom redningsmannskaper, kommuner og myndigheter i forbindelse med ekstremværet i vinter.

I palmehelga omkom totalt fem personer i tre ulike skred i Troms.

Rapporten lister opp en rekke læringspunkter og innspill fra de ulike hendelsene:

Utdrag fra Statsforvalterens rapport om skredene i Troms 31. mars - 2. april Ekspander/minimer faktaboks Røde Kors opplevde at tiden fra oppmøte på Tromsø lufthavn (oppmøteplass) til innbyggerne var trygt evakuert på Reinøya, tok for lang tid.

Sivilforsvaret erfarer at de har en jobb å gjøre med å gjøre deres kapasiteter kjent, da de i flere tilfeller ikke blir aktuell før de stiller seg disponibel.

Politiet opplever at bruk av flere talegrupper øker kompleksiteten i aksjonen. Det er ikke sikkert politiet evner å operere alle talegruppene når en slik situasjon oppstår.

Kåfjord og Nordreisa kommuner oppgir at de har oversikt over innbyggere i utsatte områder, men at utfordringen oppstår når det går skred i områder som ikke er utsatte områder.

Røde Kors oppgir at ansvar og roller/oppgaver i slike skredhendelser bør tydeliggjøres mellom Hovdredningssentralen (HRS), Lokal redningssentral(LRS) og kommuner.

Befolkningsvarsling fra kommunene via SMS bør ha tilstrekkelig informasjon til at innbyggerne kan selvevakuere eller vente på å bli evakuert.

Sivilforsvaret fikk ikke opprettet god nok dialog med operasjonssentralen hos politiet i Troms. Distriktssjef måtte møte opp fysisk for å koordinere mellom politiet og Sivilforsvaret.

Snøobservasjonene stemmer relativt godt overens med farevarslene. Mengden snøfokk er vanskelig å kvantifisere, og det er også utfordrende å vurdere hvilket farenivå kombinasjonen av snøfall og snøfokk medfører, også utenom snøskredfare.

Til NRK utdyper fagleder for skred i Røde Kors, Per Inge Belt, at det tok over fem timer fra de fikk melding om skredet, til de siste innbyggerne på Reinøya var trygt evakuerte.

– Sett i etterpåklokskapens navn, så er jo det ganske lang tid. Og spesielt med de rådende forholdene, der vi anså skredfaren som økende den dagen, sier Belt.

Mente det var for farlig å gå inn i området

Klokken 14:50 kom meldinga om skredet på Reinøya. Røde Kors rykket ut i helikopter på det som først var en redningsaksjon.

– Når vi kommer ut her er det veldig åpenbart at det er gått et veldig stort skred. Vi ser at i skredmassene er det trygt for oss å bevege oss. Men på begge sider utenfor skredmassene er det no-go-zone, forteller Belt.

Fagleder for skred i Røde Kors, Per Inge Belt, mener evakueringa på Reinøya tok for lang tid. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Først var det fullt fokus på søk og redning.

– Og så ønsker vi jo i en ideell situasjon, at evakuering og redning skal kunne skje parallelt. Men her var det mange hendelser som skjedde samtidig, og det var mange som var i arbeid.

Etter hvert ble det klart ingen flere var savnet. Men skredet hadde sperret veien inn til Grøtnesdalen, og det befant seg folk både på øst- og vestsiden av skredet.

Siden mannskapene ikke turte å gå i land for å starte evakuering tok de i bruk redningsskøyta.

De brukte lyskaster, og ropte ut fra høyttaleranlegget på båten om at folk måtte trekke ned i fjæra for å bli evakuerte.

Først etter klokken 20 var de siste ute fra bygda.

Skredet på Reinøya var rundt 200 meter bredt. Foto: August Hansen / NRK

Et av læringspunktene er at befolkningsvarsling fra kommunene via SMS, bør ha nok informasjon til at innbyggerne kan selvevakuere, eller vente på å bli evakuert.

Karlsøy kommune har evaluert sin kriseledelse under skredet og ser behov for bedre rutiner for befolkningsvarsling.

– Når en hendelse av slik omfang skjer er behovet for informasjon stort. En kombinasjon av telefon, internett og sosiale medier er mest effektfull med tanke på at du skal nå innbyggere i alle aldre, sier kommunedirektør Leif Hovden.

Politiet: – Krevende situasjon

Skredhendelsen på Reinøya 31. mars skjedde i et område som ikke var underlagt særskilt skredovervåking.

Politiinspektør Odd Morten Pettersen sier de var avhengig av å hente inn skredfaglige råd, for å vite hvor folk skulle evakueres.

I tillegg til båt ble også helikopter brukt for å hente ut folk, opplyser Pettersen. Foto: Petter Strøm

Etter NVEs anbefaling bestemte politimesteren klokken 17:30 at folk i området Sæterelva til Grøtnesdalselva skulle evakueres.

– Tidsbruken synes å være innenfor det man må påregne i en slik krevende situasjon. Underveis ble det gjennomført løpende vurdering av risiko for beboere og innsatspersonell slik at evakueringen kunne gjennomføres på en sikker måte.

Det innebar bruk av både helikopter og båt for å unngå ferdsel gjennom de mest skredutsatte områdene.

Ifølge politiets operasjonslogg ble den siste evakuert ut klokken 20:25.

– Evalueringen av denne hendelsen har for politiet ikke identifisert nye læringspunkter, sier Pettersen.