– Det var drønn i snødekket, og skytende sprekker. Da skjønte vi at det var skredfarlig, så da snudde vi.

Det sier Nikolai Schirmer fra Tromsø.

Han er profesjonell skikjører og filmprodusent, og ferdes mye på snødekte fjell. Han er blant annet kjent fra serien «Eksponert» på NRK.

Selv om han klarer å vurdere snøskredfare selv, mener Schirmer at Varsom.nos skredvarsling er et fantastisk verktøy for trygg ferdsel i fjellet.

Varsom er den offisielle skredvarslingen i Norge og er laget av NVE i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Snøen har lavet ned over Troms og Finnmark den siste uka. Denne helgen har det også gått flere snøskred.

Men snøskredvarslingen begynner ikke med daglige varsler før 1. desember så lenge ikke snøskredfaren er stor (faregrad 4), selv om snøen kommer tidligere og det kan utløses skred.

Vil ha tidligere varslinger

Torleif Svendsen er skredinstruktør for DNT og har med seg turfølger på fjellet. Han mener varslingsstart 1. desember er for sent.

– Vi ønsker at varslingen burde ha startet senest 1. november. Når vi får en vinter som nå, der vi kan starte å kjøre på ski fra oktober av, og snøen kommer, så skulle vi helt klart ønske at vi hadde det, sier Svendsen.

For skredinstruktøren er vintersesongen allerede i gang. Da hadde det hjulpet stort å ha skredvarslinger.

Svendsen mener skredvarslingen er det viktigste verktøyet vi har for å forstå risikoen for skred.

Svendsen ferdes mye i fjellet selv. Foto: Trond Idrupsen

Ikke ressurser til å utvide

– Med de ressursene vi har i dag har vi prioritert å varsle fra 1. desember, for da er det stort sett i gang med skredfare over hele landet.

Det sier Rune Engeset, seksjonssjef for NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Han har ansvar for skredvarslingen.

Seksjonssjef i NVE, Rune Engeset, ville vurdert å starte tidligere med skredvarsler, om han hadde flere ressurser. Foto: Noregs vassdrags- og energidirektorat

Engeset påpeker at det kommer varsel fra 20. oktober, men bare når det er faregrad 4.

Det skjedde denne uken, da NVE sendte ut rødt farevarsel om snøskred i fem regioner på onsdag.

Daglige varslinger uansett faregrad kommer 1. desember og holder på ut mai.

– Med de midlene vi har så er det det som er den viktigste perioden med tanke på ulykker, sier Engeset.

Kunne vurdert lokale tilpasninger

Med bedre ressurser kunne Engeset vurdert å starte tidligere med daglige skredvarslinger i noen områder.

– Noen år er det på Sunnmøre eller Nordvestlandet hvor det «smeller» tidlig. Andre ganger er det i Troms, sier han.

Om snøsesongen starter før skredvarslingens daglige varsler, må observatørene til NVE tilpasse seg.

– De må ha litt forutsigbarhet og de må være tilgjengelige. Så det er noe med å praktisk mulig få det til. Men det finnes det helt sikkert løsninger for.

Føler et eget ansvar

Før varslingen trer i kraft 1. desember, føler Nikolai Schirmer at han bør bidra selv med å opplyse om områder som er utsatt for skred.

– Jeg føler et større ansvar der, sier han.

Schirmer deler jevnlig med venner og på sosiale medier om han har sett faretegn. Han skryter også av delingskulturen i skimiljøet for å dele observasjoner om skredfare.

Schirmer deler selv sine observasjoner om snøforhold når han er ute på skitur. Foto: Privat

Likevel skulle han ønske at varslene fra Varsom kom så lenge det er skiføre.

– Det er lettere og mer organisert med skredvarselet.

Sju tips for å unngå snøskred Ekspander/minimer faktaboks 1. Les snøskredvarselet for ditt område. Finn ut kva dei ulike faregradene og skredproblema betyr for di ferdsel i skredterreng. Les også teksten «skredproblem» for kvart varsel. Den gjev meir informasjon enn berre talet. 2. Planlegg turen din heime. Legg opp til tur etter vêr- og snøforhold, og turgruppa sitt erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annleis enn du forventa. Gjer ei ny vurdering om svaret er ja. 3. Følg med på dei fareteikna på snøskred naturen gjev deg: ferske skred, sprekker i snøoverflata, drønn frå snødekket ved belastning. 4. Ha gode ferdselsrutinar. Viss du må gå i skredutsette område, gjer det éin og éin eller hold god avstand til kvarandre. Stopp eller vent berre stader der du ikkje kan løyse ut skred, og der du ikkje kan bli tatt av skred ovanfrå. Hovudregelen er å unngå ferdsel i skredterreng, altså terreng som er brattare enn 30 grader. 5. Ver i stand til å kjenne igjen snøskredutsett terreng. Kvar kan det gå skred, og kor langt kan skredet gå? 6. Gjer alltid gjennomtenkte vegval. Still deg sjølv spørsmålet «kvifor kan eg ferdast her»? 7. Ha med rett utstyr. Ved ferdsel i nærleiken av skredterreng, må du alltid ha sendar eller mottakar på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur. Kjelde: Røde Kors.

Flere måter å skaffe informasjon om skredfare

Både Schirmer og Svendsen deler tips for hvordan du kan finne ut om et område er skredutsatt, uten å bruke Varsoms tjeneste.

Det første du kan gjøre er å sjekke om du skal på tur i et snøskredterreng.

Skredterreng: Rødt viser løsneområder, og gult og grønt viser utløpsområder. Illustrasjon: NVE

– Det er mange steder du kan gå nå, uansett hvor stor snøskredfare det er, siden det ikke er skredterreng, sier Schirmer.

I skredterreng kan snøskred løsne overalt hvor det er snø og 30 grader eller brattere.

På nettsiden regobs.no kan man registrere hvor det er observert snøskred og legge ved bilder. Foto: regobs.no / regobs.no

Svendsen sier han selv flittig benytter nettsiden regobs.no. Det er en side hvor man kan legge inn skredobservasjoner, slik at hvem som helst kan se hvor det har gått skred.