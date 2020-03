Rekrutter i Finnmark må bo i telt på ubestemt tid

– Vi fikk beskjed brått på tirsdag om å pakke tingene og flytte ut av leiren, forteller Lisa Rognlid.

Hun er rekrutt ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), som ligger like ved russergrensen i Øst-Finnmark.

Denne uken fikk de vite at alle rekruttene flyttes ut av leiren.

– Vi har frigjort kaserner og annen infrastruktur i leiren for å kunne håndtere eventuell koronasmitte som oppstår, forklarer GSV-sjef Marius Nilsen.

For med færre soldater samlet, er det mindre fare for spredning.

Dermed bar det ut i bitende finnmarkskulde for rekruttene. De må forberede seg på minst seks uker i felt – men teltlivet kan fort bli enda lenger.

– Det er på ubestemt tid. Vi vet ikke hvor lenge vi skal være her, og det er litt av moroa, forteller Rognlid.

Rekruttene er de aller ferskeste soldatene på GSV, og kom til Sør-Varanger i januar. De får nå en litt annerledes start på sin tid i Forsvaret.

– Hadde noen sagt til meg før rekrutten at jeg skulle sove ute i flere uker i strekk, hadde jeg nok blitt litt sjokkert. Men nå som vi er såpass langt inne i det er det bare morsomt, forteller rekrutt Henrik Aksnes.

Fyring i teltene sørger for varme og trivsel for soldatene. Foto: Erik Andreassen / NRK

Må etablere brannmurer

Ved GSV er det rundt 550 soldater. Å isolere de forskjellige avdelingene er viktig for å kunne ivareta grensevaktoppdraget i disse koronatider, sier garnisonssjefen.

Derfor plasseres enkelte i utkikkstårn som har brakker og hus, andre i hytter med tømmerkoier, og andre igjen altså i telt.

– Vi har mange små installasjoner hvor det er lett å etablere brannmurer eller buffersoner mellom der folk oppholder seg, sier Nilsen.

GSV-sjef Marius Nilsen har ansvaret for at garnisonen opprettholder sitt grensevaktoppdrag. Foto: Erik Andreassen / NRK

Liknende tiltak gjøres i forsvarsavdelinger over hele landet, ifølge kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Per Espen Strande.

– Vi har et samfunnskritisk oppdrag, og gjør det vi kan for å opprettholde stridsevnen, sier Strande.

– Det vil si at vi fatter en rekke tiltak for å begrense smitte internt i avdelingene og også ut til sivilsamfunnet.

Strande forteller at smitteverntiltak løses lokalt ut fra de forutsetningene som finnes på respektive steder.

Oberstløytnant Per Espen Strande mener det å flytte ut i telt er et godt tiltak. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Som et annet eksempel har Hans Majestet Kongens Garde forflyttet personell til Heistadmoen for å skille avdelinger. Det sikrer at de opprettholder drift av kongevakten.

Strande mener GSV har løst utfordringen på sitt sted godt.

– Dette er ikke første gang man flytter rekrutter ut i telt. Det fungerer veldig bra og er en fantastisk militær utdanningsarena.

Troppsjef, Hans Johan Stang, forteller at situasjonen bare er et pluss for dem.

– Vi klarer oss og blir robuste av å være her ute. Det er bare bra for soldatene, og de trives med det, sier Stang.

– Det er dette vi øver på, og å bo her går helt fint, forteller troppsjef Hans Johan Stang mens han viser frem deres midlertidige oppholdssted. Foto: Erik Andreassen / NRK

Ikke redd for kulden

GSV-sjef Nilsen er trygg på at de vil fortsette å klare grensevaktoppdraget.

Og heldigvis skremmer heller ikke en vinter i telt de ferske soldatene.

– Det er utfordrende på en kul måte. Vi får test litt grenser, samtidig som dette er noe vi er ekstremt heldige som får oppleve. Man lærer å kjenne seg selv, gjøre tiltak hvis man skulle bli kald, forteller Aksnes.