– Vi vil tiltrekke oss unge folk med å fortelle verden at vi er de rikeste i verden. På tid.

Det sier ordfører i Vadsø og leder i Øst-Finnmarkrådet, Wenche Pedersen (Ap).

Hun forteller at de har søkt Europarådet om å få to timer ekstra i døgnet i Troms og Finnmark.

Denne landsdelen er fra før av definert som en egen tiltakssone. Det vil si at fylkene har egne goder, for å få folk til å bosette seg her.

Wenche Pedersen er fornøyd med å allerede ha skapt oppmerksomhet om Nord-Norge med stuntet om 26-timers døgn. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Nå er tanken at tid er en verdifull ressurs, som vil gjøre det ekstra attraktivt å bosette seg lengst nord.

– Den tiden kan brukes til mer tid med familie og venner, sier Pedersen.

– Tror du dette er mulig i praksis?

– Hvordan det skal gjøres i praksis, får vi komme tilbake til. Nå har vi alle fall søkt, sier hun.

Aprilsnarr?

Søvnforsker og professor ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitet i Bergen, Ståle Pallesen, reagerer med vantro når han får høre om 26-timersdøgnet.

– Hadde det vært første april, så hadde jeg trodd det var en aprilsnarr, sier Pallesen.

Han er klar på at dette ikke vil kunne fungere i praksis.

– Man kan ikke ha 26-timersdøgn. Da blir det mørkt på dagtid og omvendt. Det høres helt ufattelig merkelig ut. Alle andre vil ikke vite hva klokken er i den regionen av Norge.

Ståle Pallesen mener et 26 timers døgn ikke hadde fungert. Foto: Magnus Vabo / UiO

Pallesen trekker frem at man også ville hatt problemer med å sove, siden det hadde vært «natt» når det er dagslys, og kommunikasjon hadde vært vanskelig.

– Hva hadde du brukt to ekstra timer i døgnet på?

– Fritid eller jobbet mer. Jeg ville ikke hatt behov for å sove mer.

Mye oppmerksomhet

Om Wenche Pedersen virkelig selv tror på at dette vil være mulig er usikkert. Hun svarer i alle fall lattermildt på spørsmålet om dette er et stunt.

– Vi har i alle fall fått mye oppmerksomhet allerede.

Pedersen forklarer at ideen uansett er en del av et eksisterende prosjekt kalt «MERtid»-prosjektet. Det har som mål å feire og fremme livsstilen man kan ha i tiltakssonen.

– Å bo i denne avsidesliggende og vakre regionen i Norge gir en spesiell følelse av fred og ro, som tillater et annet konsept av tid, skriver ordføreren i sin henvendelse til EU-kommisjonen.