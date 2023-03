Politiet bekrefter til NRK torsdag kveld at det i dag er gjennomført ransakinger på flere steder på Vannøya, og det jobbes videre der fredag.

En mann ble i dag varetektsfengslet i to uker i den store fiskesvindelsaken. De andre to som ble pågrepet er sluppet fri.



Lokale fiskere som har levert ved anlegget i mange år stiller seg uforstående til anklagene.

Leverte som normalt

Torsdag stod båtene står i kø ved fiskebruket og drifta går som normalt. Båter kommer inn og leverer fangst. Stemninga er preget av situasjonen.

En av de som leverte fisk til fiskebruket torsdag ettermiddag, er leder for Reinøy og Ringvassøy fiskarlag, Stein Roald Larsen.

– Jeg mener det er storm i et vannglass. Vi har levert fangsten i åtte-ti år. Jeg har aldri vært borti noe «kjeltringsfære». Vi har blitt behandlet fint her bestandig, sier Larsen.

Leder for Reinøy og Ringvassøy fiskarlag, Stein Roald Larsen. Foto: Marita Andersen / NRK

– Men du har hørt folkesnakket?

– Det var mer før i tida, men siste tre-fire årene har det ikke vært noe særlig, sier han.

Fiskebåter lå torsdag i kø ved fiskebruket på Vannøya i Troms. Foto: Marita Andersen / NRK

En varetektsfengslet

Tirsdag formiddag aksjonerte politiet mot fiskerinæringen, i Troms og i Møre og Romsdal. Det skjedde etter mistanke om brudd på fiskerilovgivningen i forbindelse med ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

Ransakingen har skjedd på fiskemottak, fartøy og diverse kontorlokaler, samt gjennom avhør av personer.

Christin Pedersen i Fjordlaks AS, som eier Karlsøybruket, bekreftet onsdag at det har vært en aksjon på deres lokasjon på Vannøya i Troms.



I ei pressemelding bekreftet politiet at det ble gjort beslag av dokumenter og elektroniske medier både fra fiskebruket og lokalene til selskapet i Møre og Romsdal.

Fiskebruket på Vannøya i Troms Foto: Pål Hansen / NRK

Tre personer ble tirsdag pågrepet og siktet. Politiet tok også ut siktelse mot fire firmaer som et ledd i etterforskningen.

Torsdag ble av en av de siktede varetektsfengslet i 14 dager med brev- og besøksforbud, og forbud mot aviser og kringkasting. Vedkommende stiller seg uforstående til siktelsen. De to andre er løslatt.

Den varetektsfengslede sitter i politiets arrest, fortalte politiadvokat Ronny Jørgensen til NRK torsdag formiddag.

– Vi vil nå gjennomføre avhør og går gjennom beslagene fra de ulike lokasjonene. På grunn av mengden av beslag og dokumentasjon, kommer etterforskningen til å ta tid, forklarer politiadvokat Ronny Jørgensen.

Politiadvokat Ronny Jørgensen ved Troms politidistrikt. Foto: Pål Hansen / NRK

Avviser fisketriksing

Lederen for Reinøy og Ringvassøy fiskarlag reagerer på at politiet sier saken blant annet handler om ilandføring av fisk. Fiskeren sier at han opplever at fiskerinæringa blir godt kontrollert.

– Ja, på alle bauer og kanter, sier Stein Roald Larsen.

Politiet har varslet at de kommer til å kontrollere flere fiskebåter som har levert råstoff til bruket på Vannøya. Larsen er ikke redd for å bli kontrollert selv.

– Nei, jeg har ikke noe å skjule. Vi har fått betalt for det vi skal.

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Anne Tove Sivertsen, sa onsdag til Fiskeribladet at den første mistanken som gjaldt på en av lokasjonene omhandlet kvoteunndragelse og omskriving mellom arter. Omskrivingen mellom arter skal være mellom torsk og sei.

Larsen avviser at fisk fra hans båt har byttet navn fra torsk til sei.

– Nei, det kan jeg garantere at den ikke har.

Fiskebruket på Vannøya i Troms Foto: Pål Hansen / NRK

– Seddelen må være rett

Fisker Fredrik Møller fra Herøy er en annen av fiskerne som torsdag legger fiskebåten til kai og leverer råvarer på Vannøya. Han har levert fisk hit i mange år.

Heller ikke han har opplevd noen problemer med ilandføring av fisk her.

– Nei, jeg har aldri opplevd noen ting, sier han.

Fisker Fredrik Møller. Foto: Marita Andersen / NRK

Han forklarer at etter de har lagt båten til kai, så heises fisken over på land. Så får de seddel på leveransen, som signeres.

– Seddelen passer vi på. Det er der pengene våre er, og den må være rett, sier han.

Siktede erkjenner ikke straffskyld

Personen som torsdag ble varetektsfengslet har fått oppnevnt Thomas Hansen som forsvarer.

Forsvarer Thomas Hansen. Foto: Pål Hansen / NRK

Hansen forteller at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og stiller seg uforstående til siktelsen. Forsvareren ba under fengslingsmøtet om at hans klient ikke skulle varetektsfengsles.

– Det går på at vi mener at det ikke foreligger bevisforspillelse. Han har også gitt politiet tilgang til alt av telefoner, sosiale medier, oppgitt låsekoder, og ikke holdt noe tilbake for politiet, sa Hansen til NRK torsdag formiddag.