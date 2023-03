Stor aksjon mot fiskerinæringen

Politi, Kystvakt, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten har i dag aksjonert mot flere aktører i fiskerinæringen i Troms.

To personer er pågrepet i henholdsvis Troms og i Møre og Romsdal, mens politiet har tatt ut siktelse mot fire selskap som et ledd i etterforskningen.

Det er tatt ut siktelse mot både personer og selskap rundt mistanke om brudd på fiskerilovgivningen i forbindelse med ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

– Vi henter nå inn mer informasjon gjennom ransaking på fiskemottak, fartøy og diverse kontorlokaler, samt gjennom avhør av personer. Målet er at vi skal få dannet oss et godt grunnlag for videre etterforskning. Vi kan ikke utelukke at siktelsene blir utvidet til flere bestemmelser eller flere personer, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i pressemeldingen.

Aksjonen har bakgrunn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet, som politiet og Skatteetaten er en del av, og som samarbeider med Fiskeridirektoratet.

Sjømatnæringen er blant risikoområder innen a-krim som blant annet Skatteetaten har fokus på.

– Dette er en bransje som omsetter for mange milliarder kroner, og hvor det tidligere er avdekket regelverksbrudd. Det er derfor svært viktig at Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter er tett på for å avdekke lovbrudd og sikre like konkurransevilkår, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Enhetsleder i Troms politidistrikt Ståle Luther, forteller at bistanden fra Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og andre etater er avgjørende når politiet går inn i denne typen etterforskning.